Peter Pan & Wendy: il trailer finale del live action Disney

Manca sempre meno all’uscita di Peter Pan e Wendy – remake in live action del Classico d’animazione diretto da David Lowery – e Disney ha voluto fornire qualche nuovo dettaglio ai propri fan con il trailer finale. In questa clip vediamo per la prima volta Peter Pan ed Uncino sfidarsi a duello, nell’epica avventura sull’Isola che non c’è che approderà in streaming, su Disney+, a partire dal 28 aprile.

Peter Pan & Wendy è solamente l’ultimo film d’animazione Disney ad ottenere un proprio adattamento in live action (è per molte ragioni attesissima l’uscita de La Sirenetta), che negli anni più recenti hanno riempito le sale. In questo caso però approderà direttamente in streaming, come accaduto da poco a Pinocchio di Guillermo del Toro. Basato sul romanzo di J. M. Barrie, il progetto racconta del magico incontro fra Wendy – una ragazzina terrorizzata dall’idea di lasciare la propria casa d’infanzia – e Peter Pan, il bambino che non voleva crescere. Insieme ai due fratellini di Wendy, Gianni e Michele, e ad una fatina, Trilli (Campanellino nella traduzione italiana) i due protagonisti giungono sull’Isola che non c’è, dove incontreranno i Bimbi Sperduti, Giglio Tigrato, il perfido Capitan Uncino e il mozzo Spugna.

Il trailer di Peter Pan & Wendy

A vestire i panni di Peter Pan è il semi-esordiente Alexander Molony, mentre Wendy è interpretata da Ever Anderson, figlia d’arte di Milla Jovovich e del regista Paul W. S. Anderson, già volto della giovane Natasha Romanoff in Black Widow. Il film vanta poi la presenza di Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino. La regia è invece a cura di David Lowery, già dietro la macchina da presa de Il drago invisibile, Storia di un fantasma e Sir Gawain e il Cavaliere verde. Al momento non è chiaro quali siano state le modifiche apportate alla storia originale, ma lo scopriremo il 28 aprile, data di pubblicazione su Disney+.

