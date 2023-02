Peter Pan & Wendy: prime immagini del nuovo film Disney+

Ecco per voi le prime immagini del nuovo film live-action prodotto da Disney+, Peter Pan & Wendy. Diretto da David Lowery; sarà disponibile nel corso del 2023. Con attori protagonisti Jude Law, Alexander Molon ed Ever Anderson

Dopo il successo ottenuto con il live-action di Aladdin nel 2019 e l’imminente annuncio de La Sirenetta; anche il grande classico Peter Pan & Wendy, si prepara al debutto sulla piattaforma Disney+ nel corso del 2023.

Racconto amato da grandi e piccini; la nuova pellicola in produzione già dal 2016, si preannuncia come una versione rivisitata del cartone uscito nel lontano 1953; questa volta avvalendosi di attori in carne e ossa. Solo poco tempo fa, il teaser trailer promozionale delle uscite future della piattaforma Disney+, aveva mostrato pochi semplici frame sul prodotto Peter Pan & Wendy; scatenando l’entusiasmo e la curiosità di molti. Ecco di seguito una delle prime immagini in esclusiva del live-action Disney.

Peter Pan & Wendy: cast e dettagli del nuovo film Disney+

Una semplice immagine che presenta in esclusiva per la prima volta gli attori in carne e ossa di Peter Pan & Wendy. Circondati dal verde boschivo dell’Isola che non c’è; il bambino che non voleva crescere, interpretato da Alexander Molony, ripreso affianco alla sua cara amica e Wendy, interpretata da Ever Anderson.

Attori al primo ruolo importante come protagonisti; sono ripresi l’uno vicino all’altro con uno sguardo complice e d’intesa, probabilmente prossimi verso una nuova missione assieme agli altri Bambini sperduti dell’isola.

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla data d’uscita ufficiale. Tuttavia si ipotizza l’uscita possa avvenire nel corso del 2023 sulla piattaforma Disney+. Il film diretto da David Lowery (già noto per la regia di Il drago invisibile e Storia di un fantasma), si basa sul classico scritto da J.M. Barrie; oltre i già citati giovani protagonisti, conta un cast d’eccellenza di altri tempi: con Capitan Uncino interpretato dal magnetico Jude Law; seguito dal fedele braccio destro Jim Gaffigan, nel ruolo di Spugna. Yara Shahidi è Campanellino, mentre Molly Parker e Alan Tudyk sono i signori Darling. Joshua Pickering vestirà i panni di John, mentre Jacobi Jupe è Michael. Alyssa Wapanatâhk, infine, interpreta Giglio Tigrato.

