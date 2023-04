Hype e Viabuy, due carte a confronto: vantaggi e svantaggi

Hype e Viabuy, andiamo a scoprire tutte le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di queste due carte. Il confronto in questo articolo dedicato

Hype e Viabuy sono due carte prepagate molto apprezzate dalle persone. Soluzioni semplici che permettono di gestire i propri ingressi accedendo con un click all’app del telefono. Nonostante i punti in comune, tra cui la semplicità di utilizzo, ci sono delle differenze sostanziali che rendono le due carte adatte a tipi di clienti ben differenti tra di loro. Iniziamo analizzando le principali caratteristiche di Hype e passiamo dopo a Viabuy.

Caratteristiche di Hype

La carta Hype è perfetta per tutti coloro che cercano un conto semplice da gestire direttamente online. E’ un prodotto realizzato da Banco Stella e appartiene al circuito Mastercard. A scegliere Hype sono soprattutto le persone che desiderano una banca online senza spese di gestione. Non ci sono infatti canoni annuali da sostenere, così come costi di ricarica, di prelievo e di emissione. È un conto personale con delle limitazioni che, per alcune persone, possono essere importanti. In generale comunque non rappresentano un problema per chi non ha grandi entrate mensili da gestire.

Per esempio non è possibile spendere più di 1000 euro al giorno, c’è un limite di prelievo pari a 250 euro e un limite di ricarica di 4990 euro con bonifico. Limiti che, come vedremo tra poco, con Viabuy sono decisamente meno proibitivi per chi ha esigenze differenti. La carta Hype può essere gestita semplicemente online, sia da desktop sia utilizzando l’app per Android e iOS. In questo modo il correntista non solo può effettuare tutte le operazioni tradizionali direttamente online, ma tiene sotto controllo completamente il saldo.

Con Hype è possibile:

Pagare i biglietti dei mezzi pubblici

Acquistare nei negozi fisici e online che accettano il circuito mastercard

Depositare soldi

Accreditare lo stipendio

Addebitare in modo diretto le utenze domestiche

Fare ricariche telefoniche

Effettuare investimenti

Bloccare e ripristinare la carta in qualsiasi momento, senza dover dare giustificazioni

Attivare fino a cinque carte digitali per un miglior controllo dei fondi

Esistono anche due versioni a pagamento, Hype Next a 2,90 euro al mese e Hype Premium, a 9,90 euro al mese.

Caratteristiche di Viabuy

La carta Viabuy , proprio come Hype, è una prepagata del circuito MasterCard. E’ facile da aprire e tutte quante le operazioni successive alla stipula del contratto possono essere svolte tranquillamente online. Per aprirla occorre registrarsi e seguire le procedure previste dalle leggi dell’anti-riciclaggio. Per utilizzarla non ci sono controlli preliminari sul reddito e nemmeno sulla propria posizione finanziaria. L’IBAN in questo caso è straniero e appartiene alla banca Dock Financial S.A. Il costo di emissione della carta è di 69€ e c’è un canone annuale da sostenere che è di 19,90 euro. A differenza di altri prodotti finanziari risulta comunque abbastanza conveniente, specialmente considerando i vantaggi per i suoi correntisti in termini di sicurezza sulle operazioni.

Tra le altre spese ci sono i costi di ricarica pari allo 0,9% e i costi di prelievo di 5€. I limiti sono i seguenti:

Limiti giornalieri di spesa: 2400€

2400€ Limite di prelievo: 2400€

2400€ Limite di ricarica: 50.000€

Come Hype permette di fare una serie di operazioni tradizionali, quali: inviare e ricevere bonifici, fare ricariche telefoniche, farsi accreditare lo stipendio, noleggiare un’automobile a breve o lungo tempo, addebitare le utenze domestiche, fare investimenti e controllare i fondi direttamente online. Le persone che decidono di utilizzare il conto corrente Viabuy lo fanno specialmente perché riescono ad avere un maggior controllo della propria privacy. Per molti resta pur sempre una carta particolarmente costosa, sia per quanto riguarda le spese fisse, sia quelle di erogazione della carta.

Inoltre non è possibile bloccare la carta utilizzando l’applicazione ma è necessario contattare l’istituto di credito telefonicamente. Per l’attivazione del conto serve inviare i documenti cartacei alla sede e questo comporta una maggior perdita di tempo.

Differenze principali tra Hype e Viabuy

Entrambe le carte permettono di svolgere le operazioni comuni di qualsiasi carta di debito. Le principali differenze che si possono notare però sono tre:

Hype ha un IBAN italiano, mentre Viabuy ha un IBAN straniero Hype permette di aprire un conto completamente gratuito, ideale per chi non ha grandi esigenze ed entrate nella media. Viabuy parte invece con un piano a pagamento. Viabuy consente di fare operazioni finanziarie mensili ben superiori a Hype, la quale come dicevamo è pensata piuttosto per chi ha esigenze contenute.

Dove trovare maggiori informazioni

E’ possibile trovare maggiori informazioni su Hype e Viabuy, così come su tante altre carte prepagate, di debito e di credito, sul sito miglioricarteprepagate.com. Questo portale infatti si occupa giornalmente di recensire i migliori prodotti finanziari, aiutando le persone a fare una scelta consapevole su quali sono i migliori per loro. Si occupano anche di effettuare vari confronti tra le carte, in modo da mettere alla luce i pro e i contro di ognuna. Per ulteriori aggiornamenti e novità rimanete sintonizzati su tuttotek.it.