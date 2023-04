È ufficiale: Shrek tornerà con una nuova uscita, ecco tutto ciò che sappiamo sull’annuncio dato da Chris Meledandri sull’imperdibile Shrek 5

Uno dei film d’animazione che è stato in grado di fare la storia del cinema moderno, sta per tornare. Dopo la creazione di quattro lungometraggi di successo, una serie di piccoli speciali e un adattamento musicale a Broadway, ci eravamo quasi convinti che il franchise dedicato a Shrek fosse ormai concluso. Nulla di più sbagliato. Shrek tornerà infatti con un nuovissimo capitolo. Ecco tutto ciò che sappiamo sull’uscita di Shrek 5.

L’annuncio | Shrek 5: confermata l’uscita di un nuovo capitolo

La tanto attesa notizia è stata data da Chris Meledandri, CEO della Illumination Entertainment, partner creativo di DreamWorks. Il produttore cinematografico ha confessato che un nuovo capitolo della storia dell’orco più amato di sempre, sta per entrare in produzione. Nei mesi scorsi era già circolata la voce che qualcosa di nuovo fosse in preparazione, ma quella del CEO è finalmente una notizia ufficiale. Chris Meledandri ha dato l’annuncio a Variety, in occasione dell’uscita di Super Mario Bros. – Il Film (qui la nostra recensione). Ha confessato:

Non è così diverso dal processo con cui abbiamo affrontato “Mario”: abbiamo preso gli elementi fondamentali amati dal pubblico e li abbiamo portati sul grande schermo, cercando di onorarne l’eredità. Stiamo lavorando anche per costruire nuovi elementi della storia e nuovi personaggi, così da poter trasportare gli spettatori in posti inediti. Il cast originale rimane però una parte fondamentale della saga di Shrek.

Meledandri ha infatti sottolineato che il progetto richiederà la partecipazione di molte delle storiche voci originali, tra cui Cameron Diaz, Mike Myers, Antonio Banderas ed Eddy Murphy. Quest’ultimo ha già espresso il suo entusiasmo per il nuovo capitolo. “Se DreamWorks volesse fare un altro Shrek, non ci penserei un secondo” ha dichiarato entusiasta. Chiaramente è ancora troppo presto per parlare di una trama ed una data d’uscita, visto che il progetto si trova ancora nelle primissime fasi di lavorazione. Sono però in corso alcuni colloqui con tutto l’incredibile cast, che è stato in grado di rendere le pellicole di Shrek imperdibili.

Un successo assicurato ?

A detta di Chris Meledandri, anche questo quinto capitolo sarà un enorme successo. È possibile che sia davvero così, visto che le avventure dell’iconico orco Shrek e di tutti i suoi amici, ci hanno accompagnato durante l’infanzia, divenendo un vero e proprio cult dell’animazione moderna. Alla sua uscita rivoluzionò totalmente il modo di fare cinema, specialmente per quanto riguarda i film per i più piccoli. Per la prima volta, il protagonista di un lungometraggio non era né bello, né buono, ma un antieroe irriverente che è immediatamente riuscito a conquistare grandi e piccini. Forse, proprio per questo, noi di tuttoteK non vediamo l’ora che torni.

