Incastrati: prima serie di Ficarra e Picone

S olo dal primo Gennaio 2022 esclusivamente su Netflix, Incastrati, la primissima serie scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone

Incastrati è una serie comedy, suddivisa in sei episodi spiegando attraverso il linguaggio e l’ironia (tipici di Ficarra e Picone), raccontano, in perfetto e armonioso stile commedia, in alcuni equivoci, una vicenda criminosa.

Al centro della storia troviamo due amici (Ficarra e Picone) che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare però i due si mettono sempre di più nei guai, ritrovandosi in un vortice crescente di eventi che li porterà addirittura a fare i conti con la mafia.

Incastrati: film, uscita, cast

Nel cast di Incastrati oltre ai due protagonisti, Salvo Ficarra e Valentino Picone, nei rispettivi ruoli di Salvo e Valentino troviamo: Marianna di Martino nei panni di Agata Scalia, Anna Favella nel ruolo di Ester, Tony Sperandeo in Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile“, Maurizio Marchetti nel ruolo di Portiere Martorana, Mary Cipolla la Signora Antonietta, e ancora Domenico Centamore nelle vesti di Don Lorenzo, detto “Primo Sale” e Sergio Friscia nei panni di Sergione.

Nella serie vediamo anche tra gli scrittori Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, e Maddalena Ravagli. Tra i produttori invece Nicola Picone e Attilio De Razza per Tramp Limited, per giunta interamente girata in Sicilia.

La trama di Incastrati, narra che giorno venerdì 19 Novembre 2021. I due protagonisti si vedano coinvolti nella visione di un omicidio, capitando nel posto sbagliato al momento sbagliato. Facendo sì che si trovino sempre in situazioni scomode piene di malintesi che li portano ad eventi surreali.

Incastrati è praticamente un mix di ingredienti tra comicità, ironia, e genere crime. Il film sarà disponibile solo su Netflix, nei Paesi dove il servizio è attivo. Dal primo Gennaio 2022.

