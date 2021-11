Videogame e casinò online: un legame dalla nascita

Realtà virtuale, oggi in molti casinò online è possibile variare il proprio schema di gioco inserendo questo tipo di attività. Scopriamo di più

Oggi è difficile trovare un aspetto della nostra vita quotidiana che sia esente del tutto dagli sviluppi tecnologici, a partire da Internet che ha rivoluzionato in pieno la nostra quotidianità. Uno dei primi aspetti che è stato toccato, se non stravolto, dalla tecnologia è quello del gioco e del tempo libero. I classici videogiochi sono il primo esempio, ma anche il più popolare, che potremmo fare.

Anche se i videogiochi sono entrati nella maggior parte delle case negli anni ’80, in realtà i primi modelli risalgono a venti anni prima. Già negli anni ’90, però, erano evidenti le differenze nette tra i primi videogames e quelli successivi: ad oggi, modelli di solo qualche anno fa sembrano dei veri reperti archeologici rispetto alle recenti evoluzioni. Lo sviluppo di software di gioco sempre più sofisticati e la consapevolezza che i videogame fanno bene alla salute, non solo mentale ma anche fisica, ha dato sicuramente una spinta alla loro maggiore diffusione, facilitandone il miglioramento dal punto di vista tecnico.

Il mondo del divertimento si è, però, anche evoluto sotto la forma dei casinò online, che per molti aspetti rispecchiano la modalità di funzionamento dei videogiochi, soprattutto negli ultimi tempi. The Mukt, ad esempio, è un sito che si dedica alle slot machine, selezionandole in base alle caratteristiche tecniche e ai provider che le hanno realizzate, consentendo al player di individuare subito il gioco più adatto. La modalità di funzionamento delle slot si avvicina molto ai classici videogame: sono soprattutto le linee di pagamento e i simboli speciali, oltre ai frequenti giochi interni, a riprodurre una sorta di videogame in cui, però, è possibile anche vincere delle interessanti somme di denaro.

Realtà virtuale, il confine tra casinò e videogame

La vicinanza tra queste due modalità di gioco a volte è tale da consentire a entrambe di essere inserite nello stesso sito. Un esempio lampante è quello della realtà virtuale: oggi in molti casinò online è possibile variare il proprio schema di gioco inserendo questo tipo di attività. La realtà virtuale consente al player di immedesimarsi a 360° nel gioco, grazie alla possibilità di identificarsi in un avatar, all’utilizzo di appositi visor e allo stile della grafica e del sound, decisamente più immersivi rispetto ai giochi tradizionali.

Ma non finisce qua: come nei casinò online è ormai sempre più in voga la modalità live, ovvero del vivo, anche nei video game è possibile interagire con altri player. Si tratta del social gaming: un modo per uscire da quell’atmosfera solitaria che ha da sempre caratterizzato il gioco da casa, catapultando il giocatore in una dimensione con più player. Pur rimanendo quindi settori abbastanza diversi e distinti, sono tanti i punti di contatto che è possibile individuare. Da qualche tempo, infatti, gli esperti hanno anche notato una certa facilità di passaggio dall’una all’altra modalità di gioco, venendo meno quella tradizionale distinzione tra i due.