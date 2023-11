TCL rivoluziona con TV da 98 pollici in Italia

TCL, il secondo marchio mondiale per i televisori e il primo nel segmento da 98 pollici, presenta due nuovi modelli sul mercato italiano, ampliando la gamma 98 pollici insieme al già iconico C73 del 2022

Le serie P74 e C80 introducono ulteriori varianti che mettono in risalto le dimensioni cinematografiche dei loro schermi. Il primo modello presentato è il 98P74, caratterizzato da un display 4K a 144 Hz, porte HDMI 2.1 con VRR e AMD FreeSync, basato sulla piattaforma Google TV con integra sia Chromecast che Apple AirPlay 2. Offre inoltre audio Dolby Atmos e ONKYO 2.1 da 60W , oltre al supporto per i formati HDR Dolby Vision IQ e HDR10+.

TCL svela la TV 98 Pollici: prestazioni top a meno di 3.000€

Con l’obiettivo di rendere accessibile un prodotto unico nel suo genere, il 98P74 entra nel mercato italiano abbassando per la prima volta la soglia di prezzo di un televisore da 98 pollici a meno di 3.000€.

Il modello 98C80 di TCL rappresenta un’innovazione nel panorama dei televisori da 98 pollici, introducendo la retroilluminazione Mini LED con 1344 zone di local dimming, un picco di luminosità di 1600 nit e una serie di caratteristiche di alto livello.

Tra queste, spiccano Google TV, supporto completo per i formati HDR (Dolby Vision IQ, HLG, HDR10+), HDMI 2.1, un pannello a 144 Hz con VRR da 48 a 144 Hz e un potente sistema audio ONKYO 2.1 da 60W con Dolby Atmos.

Il pannello Quantum Dot contribuisce a una resa cromatica più veritiera e immersiva.

La Serie P74 offre un display Wide Color Gamut, che garantisce colori più puri e ricchi del 30% rispetto agli schermi LED tradizionali, mentre la Serie C80 adotta pannelli QLED con retroilluminazione Mini LED, soddisfacendo le esigenze degli utenti più esigenti.

Entrambi i modelli supportano Dolby Vision per un’esperienza visiva vibrante e Dolby Atmos per un audio coinvolgente. Con l’altoparlante Onkyo 2.1 e il subwoofer per una dinamica dei bassi potenziata, offrono un suono profondo e completo per un’esperienza cinematografica intensa.

Con il sistema Smart TV avanzato Google TV, dotato di Google Assistant integrato, gli utenti possono accedere a un vasto catalogo di film e serie TV organizzati e categorizzati, con la comodità del controllo vocale integrato.

Il modello 98P74 è disponibile a un prezzo consigliato di 2999€, mentre il 98C80 è proposto a 3999€.

