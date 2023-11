Dopo il successo di Barbie, per molti è stato inevitabile pensare ad un Barbie 2. L’attrice Margot Robbie ha detto la sua a riguardo

L’uscita di Barbie al cinema è stata come una vera e propria ventata d’aria fresca per le sale cinematografiche che, per l’occasione, sono tornate a riempirsi. Come ogni successo di pubblico, viene inevitabile pensare alla possibilità di un secondo capitolo. Proprio su questo tema si è espressa l’attrice protagonista, Margot Robbie, interprete proprio di Barbie, che ha voluto soffermarsi su questa possibilità. Ecco cosa ha detto.

Una difficile continuazione | Barbie 2: cosa ne pensa l’attrice Margot Robbie?

L’occasione per chiarire la sua posizione è arrivata con l’intervista rilasciata all’Associated Press, in cui l’attrice, sebbene consapevole dell’apprezzamento che il pubblico ha avuto nei confronti del film, ha dichiarato:

Non abbiamo costruito questa pellicola pensando alla possibilità di realizzare una trilogia o qualcosa di simile. Greta Gerwig ha messo tutto in questo film, quindi non riesco a immaginare cosa potrebbe esserci dopo.

Delusi dalle sue parole? In realtà queste non sono dichiarazioni del tutto nuove. Lo stesso pensiero è stato ribadito anche tempo fa da Greta Gerwig stessa, regista di Barbie. Anche lei aveva espresso la volontà di fermarsi proprio per aver già inserito tutte le sue idee nel primo film. Un’ulteriore prova del fatto che forse insistere su questa storia potrebbe essere davvero controproducente.

Il successo di Barbie

A sentire tutte queste dichiarazioni, se siete fan di Barbie, forse dovreste mettervi il cuore in pace, perché sembrerebbe proprio che non rivedremo Margot Robbie nei panni della bambola più famosa del mondo. Almeno per ora. Forse meglio così, nuovi capitoli, nati solo per compiacere il pubblico, molto spesso non hanno portato a nulla di buono. Meglio mantenere alto il successo di un prodotto originale, che al botteghino è riuscito a superare un miliardo di dollari d’incasso nel mondo, un vero e proprio record che ha permesso alla regista di farsi conoscere ed apprezzare da un ampio pubblico.

