Da giocatore a game developer: tutti gli step per riuscirci

Da giocatore a game developer, scopriamo tutti gli step per riuscirci e cosa comporta il ruolo del game developer all’interno del processo di creazione del videogame

Il comparto dei videogiochi può vantare un grande pubblico di gamer appassionati, al punto che molti sognano di idearne e crearne uno completamente da zero, facendone una professione. Bisogna sapere infatti che il settore del game development è attualmente in grande crescita, e può quindi dare numerose opportunità in termini di occupazione e carriera futura. Ma quali sono i passaggi necessari per creare da zero un videogioco e come si fa realizzare il sogno di diventare dei veri game developer?

Dall’idea al videogioco vero e proprio

Per avviare il processo di creazione di un videogioco non si può prescindere da un’idea, che sarà quindi la storia che si svilupperà man mano oppure il funzionamento stesso del gioco. L’idea dovrà essere approvata dal producer, che insieme al designer ne farà una bozza di progetto; quest’ultimo, poi, dovrà affidarsi al developer per tutti quei passaggi necessari dal punto di vista pratico, ossia la “traduzione” del progetto in codice attraverso dei linguaggi ben precisi. La parte creativa spetta quindi ai designer, che lavoreranno sempre a stretto contatto con i developer per trovare soluzioni soddisfacenti a livello grafico ma anche funzionale. Infine entrano in azione figure come i writer e i sound engineer, che si occupano rispettivamente della stesura dei dialoghi e delle parti testuali e degli effetti sonori del videogioco. Una volta completato tutto questo processo, è necessario testare il gioco, riproducendolo più volte e facendolo provare a dei giocatori, in modo da risolvere eventuali errori o problemi di ogni tipo.

Diventare game developer: cosa serve?

Il ruolo del game developer all’interno del processo di creazione del videogame consiste, come già anticipato, in una vera e propria traduzione del progetto sotto forma di codici (solitamente C++ e C#). Non solo, però, perché poi dovrà anche ottimizzare il codice risolvendo tutti quei bug che vengono a galla con le varie fasi di test. Alla luce di tutto questo, come si fa a diventare game developer? Prima di tutto è bene sapere che delle conoscenze di programmazione e di strumenti di grafica sono fondamentali per “parlare la lingua” dei videogiochi; è infatti importantissimo avere dimestichezza con alcune nozioni di base per la loro realizzazione, che sarà poi via via più complessa. Niente panico, però: per intraprendere questa strada non è indispensabile conseguire una laurea specifica, dato che è possibile seguire dei corsi pensati ad hoc e sfruttare tool anche in maniera gratuita per prendere dimestichezza con la materia. In rete sono disponibili diverse risorse utili in questo senso: dal corso per diventare web developer di Epicode School ai software per creare videogiochi online come Unity e Sploder, arrivando al motore grafico Unreal Engine, facile e accessibile e per questo utilizzato da moltissimi game developer. Il percorso per riuscire nell’intento è sicuramente impegnativo, ma con la giusta dose di determinazione, costanza e intraprendenza i risultati non si faranno di certo attendere, soprattutto se si considera il grande fermento che sta vivendo questo settore.