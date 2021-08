Poco X3 GT: annunciato ufficialmente

Apartire dal prossimo 3 Agosto sarà disponibile in Malesia il nuovo Poco X3 GT, smartphone di fascia media con SoC MediaTek Dimensity 1100 ed 8GB di memoria RAM. Scopriamone tutti i dettagli

Il Poco X3 GT rappresenta la versione internazionale del Redmi Note 10 Pro 5G uscito lo scorso Maggio e rimasto confinato all’interno del mercato cinese. Infatti anche se il nuovo device verrà introdotto a brevissimo solo in Malesia, è altamente probabile una futura distribuzione anche nel territorio europeo. Dal punto di vista tecnico il Poco X3 GT è dotato dello stesso hardware presente nella sua controparte venduta in Cina. Sulla parte frontale primeggia un mastodontico display LCD da 6,6″ con un piccolo foro sulla parte superiore per ospitare la camera anteriore da 16MP. La fotocamera principale posteriore è invece da 64MP ed è racchiusa all’interno di una elegante “linguetta” argentata. Restano invariati il SoC Mediatek Dimensity 1100 e la capiente batteria da 5000mAh.

Poco X3 GT: scheda tecnica

Sotto la scocca trovano posto:

Display: LCD da 6,6″ FHD+ (2400 x 1800p) con refresh rate fino a 120Hz , luminosità massima 450nit, vetro Corning Gorilla Glass Victus ;

da con refresh rate fino a , luminosità massima vetro ; CPU: SoC MediaTek Dimensity 1100;

GPU: ARM G77 MC9;

RAM: 8GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB di tipo UFS 3.1;

di tipo fotocamera posteriore: principale da 64MP , ottica f/1.79 + ultra grandangolare da 8MP , ottica f/2.3 + obiettivo macro da 2MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.79 + ultra grandangolare da , ottica f/2.3 + obiettivo macro da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 16MP ;

; connettività: 5G SA/NSA, USB Type-C, NFC, Dual 4G VoLTE, WiFi 6 892.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS ;

; batteria: 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; dimensioni: 163,3 x 75,9 x 8,9mm ;

; peso: 193g ;

; colori: Cloud White, Wave Blue, Stargaze Black ;

; OS: Android 11 con interfaccia utente MIUI 12.5 for Poco ;

con interfaccia utente ; Prezzo versione da 8GB RAM/128GB ROM: ~237€ ;

; Prezzo versione da 8GB RAM/256GB ROM: ~279€

Poco X3 GT: analisi

Le dimensioni imponenti del display LCD da 6,6″ FHD+ potranno far gola a chi ama guardare sul proprio telefono i contenuti video ad esempio. Da sottolineare poi la frequenza di aggiornamento dello stesso fino a 120Hz per immagini più fluide durante lo scrolling delle pagine web oppure durante sessioni gaming ad esempio. Il SoC Mediatek Dimensity 1100 insieme agli 8GB di RAM di tipo LPDDR4x elargiranno potenza di calcolo in abbondanza per qualunque contesto d’uso. La memoria ROM da 128/256GB (in base alla versione che si sceglie) di tipo UFS 3.1 assicurerà una rapidità di apertura/chiusura delle applicazioni praticamente istantanea. Ciò si tradurrà anche in una più veloce installazione delle applicazioni oltre che nel salvataggio di foto o video.

Sotto il profilo della connettività c’è praticamente tutto, dal modulo NFC al modem 5G per la più veloce navigazione web possibile. Il modulo fotografico si compone di 3 obiettivi, con un sensore principale da 64MP per offrire scatti di buona qualità. La batteria da 5000mAh infine potrà alimentare questo smartphone per quasi 2 giorni, a patto ovviamente di non stressarlo con l’esecuzione di software troppo energivori. Sarà rilasciato con a bordo Android 11 con interfaccia utente MIUI 12.5 for Poco.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di fascia media marchiato Poco? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.