Google: si era valutata anche l’acquisizione di Epic Games

Secondo alcuni documenti legati alla causa legale di Epic Games contro Google e Apple, Google aveva preso in considerazione l’acquisizione della società, presumibilmente per reprimere la concorrenza

È passato quasi un anno da quando Epic Games ha fatto causa sia a Google sia ad Apple per la rimozione di Fortnite dai propri rispettivi store digitali. Prendendo in esame la causa contro Google, Epic sostiene nella sua denuncia che quando la società ha deciso di eludere i requisiti del Play Store rendendo Fortnite disponibile su dispositivi Android tramite altri canali, Google, avvertendo una minaccia alle proprie entrate e quindi ai propri profitti, ha deciso di provvedere per reprimere la concorrenza. Una delle possibili misure a questo fine era l’acquisizione, parziale o totale, di Epic Games da parte di Google stessa. Vediamo di seguito i dettagli.

Google aveva considerato l’acquisizione di Epic Games per mantenere profitti e monopolio

Il documento, redatto da Epic Games, riporta quanto segue:

Il monopolio persistente da parte di Google è il risultato degli sforzi deliberati di Google stessa di raggiungerlo e mantenerlo. Non contenta delle barriere contrattuali e tecniche che ha accuratamente costruito per eliminare la concorrenza, Google usa le proprie dimensioni, la propria influenza, il proprio potere e il proprio denaro per indurre terze parti ad accordi anticoncorrenziali che rafforzano ulteriormente tali monopoli. Ad esempio, Google è arrivata al punto di condividere i propri profitti con i partner commerciali per assicurarsi il loro accordo nel recintare la concorrenza, e ha sviluppato una serie di progetti interni per affrontare il “contagio” percepito dagli sforzi di Epic e altri per offrire ai consumatori e sviluppatori alternative competitive, e ha persino contemplato l’acquisizione di una parte o della totalità di Epic per soffocare questa minaccia.

This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021

Nel frattempo, il CEO di Epic Games Tim Sweeny ha recentemente comunicato su Twitter che i presunti piani di Google erano, all’epoca, sconosciuti a Epic, e che ne sono venuti a conoscenza solo di recente, come potete vedere nel tweet sopracitato. C’è da dire anche che il documento depositato in tribunale non indica se tale provvedimento fosse solo qualcosa che Google stava soltanto prendendo in considerazione o se ha comportato anche all’adozione di misure concrete, ma possiamo ovviamente presumere che alla fine non si sia concluso nulla.

