L’evoluzione del gioco online nel nuovo millennio

L’intrattenimento ludico, con il passare degli anni, ha conosciuto un’evoluzione notevole. Il tutto dovuto anche ai cambiamenti dei tempi e della società, senza dimenticare l’incredibile sviluppo portato dalla tecnologia

Con l’avvento del nuovo millennio, infatti, si è verificato l’inizio della cosiddetta era digitale. Un nuovo mondo in cui sono nate, tra le altre cose, piattaforme di gioco con licenza e casino online sicuri. Andiamo però a vedere meglio come si è concretizzata una simile evoluzione.

I vari step del processo di crescita ludica online

Abbiamo menzionato dunque un processo di crescita tecnologica e culturale della società che ha comportato come diretta conseguenza anche una ricerca in campo ludico. Così come altre sfere dell’agire sociale, anche il gioco online ha subito dei mutamenti nell’arco degli anni. Si è passati dalle carte alle slot machine fino ad arrivare allo sviluppo fiorente di casinò e locali di gambling e scommesse a 360 gradi.

L’ultimo step: internet

Insomma una parabola crescente di quello che è diventato poi un settore economico fiorente. Molteplici step evolutivi hanno condotto a quest’apice che oggi è sotto gli occhi di tutti. L’ultimo di questi, che di fatto si è proposto ed affermato come la nuova frontiera del gioco online, è Internet. Un contesto in cui sono nati e si sono avvicendati fino ad oggi una varietà innumerevole di siti e piattaforme di gioco.

Il passaggio dal fisico al digitale

Se prima quindi l’intrattenimento era concepito in modo materialistico, con il sopraggiungere del nuovo millennio, e nella fattispecie degli anni 2000, tutto ciò si è spostato in ambito virtuale. Una trasposizione che permette attualmente di contare una gamma illimitata di portali di scommesse, slot digitali, bingo online e chi più ne ha più ne metta.

Un’invasione vera e propria resa possibile anche dalla diffusione di dispositivi dalle caratteristiche e formati più disparati: smartphone, tablet, notebook, 2 in 1 (convertibili), pc etc. In questo modo si ha praticamente a portata di mano qualsivoglia forma di prodotto ludico digitale. Ovviamente si parla di un’offerta continua ed ingente sia in termini qualitativi che quantitativi.

Come i bookmakers sono corsi ai ripari

Dietro questa proposta costante online vi è l’interesse di gestori dei diversi servizi e piattaforme che tramite bonus ed incentivi vari arricchiscono le proprie possibilità di catturare l’attenzione dell’utente. Ed è proprio quest’aspetto che ha sancito il salto dal singolo portale o sito di giochi virtuali allo sviluppo di una “galassia” di portali concorrenziali. La maggior parte di essi ha investito poi soprattutto sul crescente panorama degli sport virtuali. Un oggetto di scommessa allettante che si è evoluto alla stregua degli spazi interattivi di gioco online andando incontro alle esigenze dei consumatori.

Vincono le emozioni

Riepilogando, dunque, se in principio era possibile intendere tale gioco online come una novità assoluta ma univoca (sul piano della sua diffusione), con l’andare degli anni questo concetto è svanito per fare spazio ad una pluralità (o sarebbe proprio il caso di dire una rete) di piattaforme coesistenti. Il web, per tanto, si è costituito a tutti gli effetti come la controparte emozionale virtuale del meccanismo ludico tradizionale reale.