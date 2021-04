Dell Latitude 7320 Detachable: un 2in1 per i professionisti

Arriva il nuovo Dell annuncia Latitude 7320 Detachable, un dispositivo 2in1 premium che è dedicavo ai professionisti grazie ai processori Intel vPro e una elevata sicurezza

Dell ha aggiunto ai suoi prodotti dedicati ai professionisti e alle aziende questo Dell Latitude 7320 Detachable, un dispositivo 2in1 versatile e leggero annunciato al CES 2021 e che ora arriva sul mercato. In USA è già disponibile all’acquisto ad un prezzo di 1549 dollari, mentre non c’è ancora una data fissata per l’Europa ed un prezzo per il nostro paese. Di certo non si tratta comunque di un prodotto economico, ma le specifiche sono ottime dopotutto.

Dell Latitude 7320 Detachable: le caratteristiche

Essenzialmente si tratta di gigantesco tablet sa ben 13 pollici con display Full HD+ (1920 x 1280 pixel) touch e aspect ratio 3:2, luminosità di 500 nit e supporto per l’input da penna. La nuova penna (opzionale) ha una batteria che si ricarica wireless e può raggiungere fino a 90 giorni di autonomia con una singola ricarica di 30 secondi. Infatti basterà inserire la penna nella scanalatura della tastiera e il gioco è fattto. Grazie alla kickstand sul retro e alla tastiera meccanica diventa poi un vero e proprio notebook. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i7 vPro (Tiger Lake) con grafica Intel Iris Xe, fino a 16GB di RAM LPDDR4X-4266 ed un massimo 1TB di storage su SSD PCIe NVMe.

Dato che Dell Latitude 7320 Detachable è un prodotto dedicato ai professionisti, include alcune funzionalità peculiari come il lettore di smartcard e l’accesso sicuro tramite autenticazione biometrica grazie alla webcam IR e/o al fingerprint. È inoltre disponibile il supporto per le funzionalità di gestione e sicurezza aziendale di Dell. Troviamo poi la possibilità di connettersi alle reti 4G/LTE grazie al modem Qualcomm Snapdragon X20 LTE. per lavorare in mobilità senza limiti. Dell Latitude 7320 Detachable integra una fotocamera frontale da 5MP in grado di registrare video 1080p/30fps utilissima per lo smar tworking che in questo periodo da fortissimo. La qualità di questa fotocamere dovrebbe essere stata considerevolmente aumentata proprio per migliorare l’esperienza di lavoro remoto o flessibile. Inoltre troviamo una fotocamera posteriore da 8MP a 1080p, due microfoni e altoparlanti stereo.

Sul fronte della connettività troviamo due porte Thunderbolt 4 che possono essere utilizzate per dati, segnale video e ricarica, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Le porte USB-C potranno essere utilizzate anche per connettersi alla rete cablata tramite adattatore. Molto contenute le dimensioni: 288.4 x 207.9 x 8.44 mm ed un peso di 851 grammi, mentre la tastiera misura 284.2 x 215.6 x 5.1 mm e pasa 351 grammi. Globalmente il peso e l’ingombro sono abbastanza contenuti. Dell Latitude 7320 Detachable utilizza una batteria da 40Wh ricaricabile attraverso la porta USB Type-C con un alimentatori da 45W, 60W e 65W. Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci!