PJ Masks Eroi della notte: ecco il videogioco ufficiale della serie

Bandai Namco e Outright Games annunciano l’arrivo per questo autunno del videogioco ufficiale della celebre serie PJ Masks. Preparatevi, i pigiamini stanno arrivando

Notizia di queste ore, Outright Games è al lavoro sulla trasposizione ludica della celebre serie per bambini dedicata ai famosi Pigiamini. Il fanchise nasce originariamente da una serie di libri per ragazzi chiamata Les Pyjamasques, scritti da Romuald Racioppo. Dopo il successo della serie tv, prodotta da eOne, lo studio d’intrattenimento globale di Hasbro, e trasmessa da Disney Junior nel 2015, si è deciso di puntare anche al mercato dei videogiochi. Pertanto, questo autunno uscirà il videogioco ufficiale dedicato agli eroi PJ Masks.

In uscita il videogioco ufficiale della serie PJ Masks

Il titolo, distribuito da Bandai Namco, è sviluppato dalla casa di produzione Outright Games. Quest’ultima è famosa per aver sviluppato diversi giochi relativi a brand family friendly quali Peppa Pig, La Famiglia Addams, Hotel Transilvania e Spirit. Eroi della notte è quindi l’ultimo titolo in arrivo per questo autunno dedicato ai Pigiamini. Indossate dunque i vostri costumi da Gattoboy, Gufetta e Geco e diventati i più forti supereroi di sempre. Usate la velocità di Gattoboy, le mosse volanti di Gufetta e la forza di Geco per sconfiggere i cattivi più temibili.

Nel gioco esplorerete otto luoghi della serie, dai tetti della città alla montagna misteriosa passando addirittura per la Luna! Con il vostro aiutante PJ Robot oltre a scoprire il vero valore dell’amicizia, avrete la possibilità di individuare anche i diversi collezionabili sparsi per la mappa. Riuscirete dunque a salvare il mondo da Romeo, Lunetta, il Ninja della notte e gli altri temibilissimi cattivi? PJ Masks è attualmente una delle migliori licenze per la fascia di pubblico prescolare da 2 a 5 anni classificandosi tra le prime cinque serie animate Disney Junior.

Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime news, restate sulle pagine di tuttoteK.