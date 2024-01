I podcast sono diventati un servizio di comunicazione molto diffuso che tratta argomenti di ogni tipo, dalle news del telegiornale allo sport, dal cinema ai videogiochi, dalla mitologia alla storia, ma ci sono anche podcast che parlano di finanza, e in questo articolo vi indichiamo i migliori podcast sulla finanza

Abbiamo parlato molto di podcast, letteralmente di ogni tipo. L’ultima volta abbiamo fatto una lista dei migliori podcast per imparare l’inglese, ma quest’oggi invece vogliamo elencarvi i migliori podcast che trattano la finanza. Potrebbe essere un modo per aiutare il vostro business o la vostra azienda a crescere. Tutti i podcast che vi elenchiamo li potete trovare su Spotify. Iniziamo con la lista!

Start Up Podcast | Migliori podcast sulla finanza

Lo Start Up Podcast è il podcast ideale per tutti quelli che provano un certo interesse nei confronti dell’imprenditorialità e alle sfide che una nuova attività, che sia un negozio o un’azienda, affronta durante le prime fasi di avvio. Questo podcast fornisce preziosi consigli e storie di imprenditori di successo e questo basta a rendere Start Up un podcast eccellente per chi vuole imparare dai grandi imprenditori e ascoltare esperienze reali.

Planet Money | Migliori podcast sulla finanza

Planet Money è un podcast prodotto da NPR e offre dei brevi episodi a cadenza giornaliera che trattano argomenti legati all’economia, attività commerciale e alla finanza personale. Questo podcast è molto leggero e semplice da seguire, negli episodi possiamo ascoltare notizie di attualità sul mondo della finanza e rimanere aggiornati sulle tendenze attuali del mercato.

So Money con Farnoosh Torabi | Migliori podcast sulla finanza

Il podcast So Money con Farnoosh Torabi è incentrato sulla finanza personale e negli episodi possiamo ascoltare delle interviste con i migliori leader, autori e influencer di attività commerciali. Questo podcast regala dei veri e propri consigli pratici e suggerimenti sulla gestione del tuo denaro, per imparare a sfruttarlo al meglio, risparmiare e investire nelle azioni giuste. Inoltre offre anche storie ispirate a persone di successo, per ispirarti a seguire le loro orme e diventare a tua volta una persona di successo come loro.

The Tony Robbins Podcast | Migliori podcast sulla finanza

Il grande saggista statunitense Tony Robbins, life coach e business coach, condivide la sua esperienza di vita e la sua saggezza nel The Tony Robbins Podcast. Gli episodi trattano vari argomenti come gli investimenti, la creazione di ricchezza e lo sviluppo personale. Questo podcast ha dei veri e propri consigli di vita di un uomo che ha fatto carriera e molta esperienza nella sua vita, quindi questi consigli saranno molto utili per migliorare la tua situazione finanziaria.

The Smart Passive Income | Migliori podcast sulla finanza

Se invece il tuo interesse è rivolto più verso le attività online e a generare reddito passivo, allora la cosa migliore che puoi fare è ascoltare il podcast di The Smart Passive Income. Il direttore del podcast è Pat Flynn e questo podcast offre strategie e consigli pratici per creare delle attività e dei blog online di successo e così creare un guadagno di denaro passivo.

Crea la tua attività

Crediamo che questi 5 podcast che ti abbiamo consigliato ti aiuteranno molto a creare la tua attività e a rendere il tuo percorso di crescita più piacevole e istruttivo. Questi podcast sono ideali sia nel caso tu voglia creare un’attività commerciale, un’attività online o anche solo trovare dei modi per risparmiare e gestire meglio i tuoi soldi. Creare e far crescere un’attività non è semplice, ma ascoltando questi podcast tutto ti sembrerà più facile! Quelli che ti consigliamo quindi sono:

Start Up Podcast

Planet Money

So Money con Farnoosh Torabi

The Tony Robbins Podcast

The Smart Passive Income

Continua a seguirci su tuttotek.it per altri consigli, guide e news dal mondo del web e molto altro!