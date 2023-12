Buoni propositi per l’anno nuovo? Hai pensato di imparare una nuova skill che possa aiutarti nel mondo del lavoro e, perché no, anche nella vita personale? In questa guida troverai i migliori podcast per imparare l’inglese, o anche migliorarlo, per chi conosce le basi!

Il podcast è diventato un medium che, specialmente dalla pubblicazione di Spotify, ha sostituito la vecchia radio. Nei podcast si parla letteralmente di ogni argomento, qui abbiamo elencato i migliori che trattano davvero di tutto. Si può dire, quindi, che i podcast, come Spotify, fanno parte della nostra quotidianità. Quale modo migliore per imparare qualcosa di nuovo se non sfruttando questa quotidianità? I podcast ci tengono compagnia, ci intrattengono e ci guidano durante tutto il corso della giornata. Potresti perfino imparare l’inglese con questi che pensiamo siano i migliori podcast che insegnano questa bellissima lingua! Quindi mettiti comodo, sgranocchia qualcosa e prendi nota di questi podcast che ti consigliamo.

Teaching English di British Council | Migliori podcast per imparare l’inglese

Questo podcast è perfetto per chi è agli inizi, infatti è altamente consigliato per i livelli A1 e B1. Gli episodi si basano su conversazioni e situazioni comuni della vita quotidiana e hanno anche un testo e un pacchetto di supporto, oltre a degli esercizi per testare se hai compreso ciò che avete ascoltato. C’è anche un’app gratuita!

Voice Of America: Learning English | Migliori podcast per imparare l’inglese

Per rendere le cose più divertenti, Voice Of America, oltre all’inglese britannico, vi insegnerà anche l’inglese americano. Un modo accattivante per imparare più sfaccettature di una lingua! Questo podcast è adatto anche a chi è già a livelli più avanzati, infatti ci sono esercitazioni di ascolto di vari livelli: principiante, intermedio e avanzato. Per i principianti ci sono programmi incentrati sulle abilità linguistiche base, troverete titoli come “Let’s learn English”, “Everyday grammar” e “Words and their stories”. Per gli intermedi invece ci sono podcast che trattano di salute e benessere, sport, tecnologia, scienza, cultura e news.

6 Minute English from the BBC | Migliori podcast per imparare l’inglese

Come dici? Hai poco tempo? Mi spiace, ma con questo podcast non hai scuse! 6 Minute English è un altro podcast offerto dal governo britannico che ti permette di imparare l’inglese in soli 6 minuti! Questo podcast è fatto per i livelli intermedi e tratta di notizie settimanali. Ogni episodio offre una lista di vocaboli, una domanda e un testo con cui seguire il programma. Le conversazioni sono più lente rispetto a quelle comuni, quindi sarà più facile capire. Ci sono centinaia di episodi, dal 2014 ad oggi. Il nostro consiglio è quello di ascoltarne uno al giorno e il tuo vocabolario inglese si arricchirà!

The English We Speak | Migliori podcast per imparare l’inglese

Il governo britannico è estremamente generoso nell’aiutare gli studenti, la BBC infatti ricalca l’onda di 6-Minute English con The English We Speak. Ogni episodio dura 3 minuti ed è adatto ai livelli intermedi e avanzati, il vocabolario infatti è un po’ più complesso. Se hai intenzione di trasferirti nel Regno Unito, devi assolutamente seguire questo podcast, ogni episodio infatti parla di un’espressione inglese o che si usa nel Regno Unito, come “play a blinder”, “take the biscuit” o “to cut a long story short”.

Luke’s English Podcast | Migliori podcast per imparare l’inglese

Se hai raggiunto un buon livello d’inglese, questi podcast educativi potrebbero essere un po’ noiosi. Menomale che c’è il Luke’s English Podcast! Luke è un insegnante d’inglese di giorno e un comico di notte. I suoi episodi trattano diversi temi, come cultura britannica, freddure natalizie e consigli sull’apprendimento linguistico. Il motivo per cui la gente lo segue è chiaro: Luke è un grande storyteller, il modo in cui racconta è molto coinvolgente.

All Ears English | Migliori podcast per imparare l’inglese

All Ears English è un altro podcast adatto ai livelli intermedi e avanzati e vuole un po’ d’intrattenimento. Questo podcast è americano ed è diretto da due insegnanti di inglese, Lindsay da Boston e Michelle da New York. Gli episodi sono brevi e parlano di cultura americana, spiegando espressioni complesse in maniera amichevole e divertente. Il loro motto è “connection, not perfection” (connessione, non perfezione), perciò aspettati di ascoltare delle conversazioni come si ascoltano nel parlato comune! Un’altra cosa molto utile da sapere è che questo podcast è stato concepito principalmente per la formazione all’esame IELTS. Chi deve affrontare questo esame quindi lo troverà particolarmente utile.

Have fun learning!

Tieni ben a mente una cosa: per imparare l’inglese ci vuole molta pratica, dedizione e passione. L’inglese è la lingua più parlata al mondo, ed è anche una delle più belle al mondo, con tante sfaccettature. Anche se è una lingua anglosassone, quindi di una famiglia di lingue diversa dalla nostra, in realtà ha una grammatica molto semplice, quindi quella parte puoi impararla fin da subito. Ciò che è importante fare è parlare e ascoltare in inglese, non solo per trasferirti all’estero o trovare un lavoro, ma anche per una soddisfazione personale. È gratificante quando vai a Londra o in America e la gente ti scambia per uno di loro, ma per arrivare a questi livelli ci vuole tanta pazienza ma soprattutto amore per la lingua. Ma il modo migliore per affrontare questi studi è divertirsi, non solo con i podcast, ma guardando anche film, serie tv, anime e giocando ai videogiochi in lingua originale. Nulla da togliere al doppiaggio italiano, uno dei migliori al mondo, ma è un altro modo per tenere allenato l’orecchio (anche per apprezzare la performance degli attori).

Speriamo di esservi stati d’aiuto con questa guida! Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del web!