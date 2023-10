Come avere Apple One gratis | Ottobre 2023

Scopriamo insieme, in questa breve guida, quali sono i migliori metodi per ottenere Apple One gratis, o perlomeno per tentare di risparmiare nell’abbonarsi al servizio di Apple che comprende tutte le applicazioni proprietarie dell’azienda

Apple One nasce nel 2020 con l’obiettivo di diventare il nuovo contenitore di tutti i servizi Apple in un singolo pacchetto. Suddiviso in pacchetti di abbonamenti via via più costosi, Apple One può arrivare a farvi comprendere, con un singolo prezzo mensile, iCloud + fino a 2TB, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e Apple Fitness+, per un’esperienza completa e omnicomprensiva i servizi della grande mela. In questo breve articolo vogliamo andare a vedere come poter risparmiare sugli abbonamenti ad Apple One, e come magari averlo anche gratis (o ad un prezzo irrisorio). Iniziamo col vedere quali sono i piani base disponibili.

I piani di abbonamento | Come avere Apple One gratis

Attualmente, i piani di abbonamento di Apple One sono i seguenti:

Individuale : comprende 50GB di spazio di archiviazione iCloud, Apple TV+, Apple Music ed Apple Arcade – Prezzo: 16.95€ al mese

: comprende 50GB di spazio di archiviazione iCloud, Apple TV+, Apple Music ed Apple Arcade – Famiglia : comprende 200 GB di spazio di archiviazione iCloud, Apple Tv+, Apple Music ed Apple Arcade e può essere condiviso con altre 5 persone – Prezzo: 22,95€ al mese

: comprende 200 GB di spazio di archiviazione iCloud, Apple Tv+, Apple Music ed Apple Arcade e può essere condiviso con altre 5 persone – Premium: comprende 2TB di spazio di archiviazione iCloud, Apple Tv+, Apple Music, Apple Arcade e Apple Fitness + e può essere condiviso con altre 5 persone – Prezzo: 31,95€ al mese

Periodo di prova gratuito | Come avere Apple One gratis

Essendo un servizio contenitore, il periodo di prova per Apple One funziona in maniera diversa. Nello specifico, i servizi per cui non sono già stati sottoscritti abbonamenti in precedenza sono gratis per il primo mese di Apple One. Se avete già un piano di abbonamento per uno dei servizi, continuerete a pagarli separatamente fino al termine del periodo di prova di Apple One, quando passerete al piano a pagamento completo. Come sempre, dopo la prova gratuita l’abbonamento si rinnova automaticamente ogni mese, quindi se non avete intenzione di pagare e volete solo sfruttare il periodo di prova gratuito… ricordatevi di disdirlo almeno un giorno prima!

Servizi di condivisione abbonamenti | Come avere Apple One gratis

Se invece, ancora, non siete soddisfatti di queste metodologie, potete tranquillamente rivolgervi ai servizi di condivisione degli abbonamenti come GamsGo o GoSplit che permettono di acquistare, ad un prezzo irrisorio un abbonamento a Apple One condividendolo con altri utenti della piattaforma in maniera facile e soprattutto sicura.

E questo è tutto!

E questo è tutto quello che potevamo dirvi sul come avere Apple One gratis! Fateci sapere se siete degli utilizzatori del software di Adobe qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui su tuttotek.it!