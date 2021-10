Tokyo Game Show 2021: tutti i giochi annunciati e mostrati da Square Enix

Da Life is Strange a Final Fantasy, recuperiamo insieme tutti i giochi annunciati da Square Enix in questo consueto appuntamento del Tokyo Game Show 2021

Nel corso dell’attuale periodo di annunci in terra nipponica non è potuta mancare una delle storiche case di sviluppo (ora anche publisher) giapponesi. Questa conferenza indetta da Square Enix si è mostrata, più che una dichiarazione di intenti per il futuro, un’occasione per ribadire al pubblico titoli già usciti o di imminente uscita, seppur con qualche inattesa sorpresa. Per rivedere tutti le novità e i giochi annunciati da Square Enix in questo suo appuntamento al Tokyo Game Show 2021, seguite il nostro recap.

Una conferenza orientata al giappone

Come detto, i giochi annunciati da Square Enix in questo Tokyo Game Show 2021, sono stati caratterizzati, almeno nella prima metà, da titoli già annunciati e noti al pubblico. Il primo titolo ad essere mostrato è stato infatti Forespoken, il quale è arrivato con un identico trailer già mostrato in una delle conferenze passate.

Anche se di alcuni titoli verrà approfondito il gameplay in diversi appuntamenti che faranno da corollario al main event, resta comunque l’amaro in bocca. Il secondo aspetto da rimarcare è il fatto che l’evento è stato ovviamente pensato per il pubblico nipponico. Dunque preparatevi a ingoiare parecchi JRPG in tutte le salse possibili, dagli action, ai 2D, agli strategici e altro.

Strategie e mescolanze di genere – Tokyo Game Show 2021: i giochi annunciati da Square Enix

Ma partiamo con ordine. Tra i primi titoli presentati figurano tre JRPG più o meno noti. Il primo è Forespoken, nonostante sia stato già presentato diverse volte, convince in modo particolare sia per la sua spettacolarità nel combat system (che ricorda un’evoluzione del sistema di FFXV) che per un sistema di movimento molto dinamico. Un pochino meno per le ambientazioni.

Forespoken : mostrato con un trailer uno dei titoli di punta di Square. In uscita per PS5 e PC nel 2022.

: mostrato con un trailer uno dei titoli di punta di Square. In uscita per PS5 e PC nel Triangle Strategy : rpg tattico che echeggia Octopath Traveler. Nel gioco, le scelte effettuate durante i dialoghi sembrano influenzare il combattimento. Annunciata l’uscita per il 4 marzo 2022 insieme alle diverse edizioni del titolo.

: rpg tattico che echeggia Octopath Traveler. Nel gioco, le scelte effettuate durante i dialoghi sembrano influenzare il combattimento. Annunciata l’uscita per il insieme alle diverse edizioni del titolo. Actraiser Rainassance : titolo uscito qualche giorno fa per mobile. Il gioco combina una componente RTS con sezioni action a scorrimento 2D.

: titolo uscito qualche giorno fa per mobile. Il gioco combina una componente con sezioni action a scorrimento Voice of Cards The Isle Dragon Roars: il nuovo titolo di Yoko Taro fonde l’esperienza di un gdr a turni con un classico gioco di carte. In arrivo il prossimo 28 ottobre.

Ritorno in occidente – Tokyo Game Show 2021: i giochi annunciati da Square Enix

Dopo un inizio impostato sui più o meno classici canoni degli rpg, passiamo a titoli orientati verso un pubblico più occidentale. Parliamo della serie Life is Strange e Guardians of the Galaxy. Per quanto riguarda il primo è stato mostrato un trailer di True Colors con diverse cut scenes prese dal gioco. La novità sta nel nuovo adattamento in giapponese. Fa sempre strano per un occidentale sentire determinati personaggi doppiati nella lingua del sol levante.

Life is Strange True Colors : mostrato un trailer con diverse sezioni di gioco.

: mostrato un trailer con diverse sezioni di gioco. Life is Strange Remastered Collection : purtroppo ancora niente data per la remastered dei primi due Life is Strange. Nel trailer di presentazione sono state evidenziate le differenze per quanto riguarda la resa grafica tra i titoli originali e la loro versione remake.

: purtroppo ancora niente data per la remastered dei primi due Life is Strange. Nel trailer di presentazione sono state evidenziate le per quanto riguarda la tra i titoli originali e la loro versione remake. Guardians of the Galaxy: ritorna anche qua il titolo, già annunciato, dedicato ai Guardiani della Galassia. In uscita il prossimo 26 ottobre.

A tutto Final Fantasy – Tokyo Game Show 2021: i giochi annunciati da Square Enix

L’ultima parte di Show è stata monopolizzata da prodotti legati, in qualche modo, al brand di Final Fantasy. Dall’atteso Stangers of Paradise al più divertente Chocobo GP, i personaggi della serie vivono esperienze sempre più diversificate dagli storici combattimenti a turni. Nel corso dell’evento non è mancato l’annuncio a sorpresa. Parliamo infatti di Dungeon Encounters, un rpg molto particolare.

Dungeon Encounters : gioco creato dall’inventore del sistema ATB (active time battle). Mescola combattimenti a turni con una progressione da “gioco da tavolo” in cui si deve avanzare in un percorso di caselle costellato di ostacoli. In uscita il prossimo 14 ottobre per PS4, Switch e PC.

: gioco creato dall’inventore del sistema ATB (active time battle). Mescola combattimenti a turni con una progressione da “gioco da tavolo” in cui si deve avanzare in un costellato di ostacoli. In uscita il prossimo per PS4, Switch e PC. Final Fantasy VII Remake First Soldier : battle royale per mobile legato all’immaginario di FFVII Remake.

: battle royale per mobile legato all’immaginario di FFVII Remake. Chocobo GP : racing game alla Mario Kart con le celebri creature di Final Fantasy. In arrivo nel 2022.

: racing game alla Mario Kart con le celebri creature di Final Fantasy. In arrivo nel Strangers of Paradise Final Fantasy Origin: spin off della serie dalla natura più action. Già da ora è possibile scaricare la nuova demo per PS5. In uscita il 18 marzo 2022.

Una buona conferenza

Tirando le somme, i giochi annunciati da Square Enix per quest’anno al Tokyo Game Show 2021, sono stati tutti bene o male molto interessanti. tralasciando titoli di dubbia qualità e fatti puramente per cavalcare l’onda del momento (il battle royale di Final Fantasy *coff coff*), è stata gradita la presenza del nuovo gioco di ruolo Dungeon Encounters.

Nel contesto della ricezione del pubblico, questo show è stato sicuramente più orientato verso un pubblico giapponese. Nonostante una prima parte abbastanza noiosa con trailer di titoli già visti, nella seconda parte, oltre ai nuovi annunci, abbiamo potuto notare un maggior approfondimento sul gameplay di diversi giochi. Questo è tutto per l’evento Square Enix, alla prossima!

