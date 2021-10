Layers Of Fear 3: arriva l’annuncio con un teaser in Unreal Engine 5

Un teaser conferma ufficialmente il capitolo numero 3 della serie horror psicologica Layers Of Fear, in arrivo quest’anno

Annunciato a sorpresa nelle scorse ore con un breve teaser, Layers Of Fear 3, ovvero il terzo capitolo della saga che ha fatto la fortuna dei polacchi Bloober Team, è realtà. Il team, che di recente ha rilasciato l’esclusiva Xbox Series X/S The Medium (qui la nostra recensione), pare abbia infatti deciso di riprendere in mano la propria IP, e per l’occasione, ha deciso di farlo avvalendosi delle meraviglie dell’Unreal Engine 5.

Layers Of Fear 3 è finalmente realtà, un teaser lo conferma

Il primo capitolo della serie, pubblicato nel 2016, era un’horror psicologico in prima persona, assimilabile a quella schiera di titoli nati sotto l’influenza dal famoso (e compianto) P.T. . Nell’opera di Bloober Team, il giocatore era chiamato ad esplorare una magione d’epoca vittoriana nei panni di un pittore determinato a completare la sua più grande opera. Narrazione disturbante, sfumature gotiche e predominanza di elementi paranormali andavano a braccetto con un gameplay incentrato principalmente sulla risoluzione di enigmi di difficoltà crescente.

Il titolo riuscì a convincere il pubblico e la critica, ottenendo dapprima un DLC (pubblicato nello stesso anno, e disponibile anche su Nintendo Switch insieme al gioco base, nell’edizione denominata Layers Of Fear Legacy) e successivamente un vero e proprio sequel, lanciato nel 2019. Quest’ultimo però si distaccava dal primo episodio della serie principalmente per quanto riguardava la trama, abbandonando infatti le influenze gotiche per raccontare invece le vicende di un attore di Hollywood alle prese con il ruolo offertogli da un misterioso regista su una nave in mezzo all’oceano. Sebbene ancora privo di un titolo ufficiale, dal breve teaser pubblicato di recente pare proprio che Layers Of Fear 3 avrà molti più dettagli in comune con il capitolo originale della fortunata serie, a partire dalla trama che a quanto pare tratterà nuovamente le vicende di un pittore psicologicamente disturbato, alle prese con la propria opera.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Se siete interessati ad acquistare qualche videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.