Tokyo Game Show 2021: ecco la data di uscita di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Avevamo già avuto occasione di provare il gioco attraverso la demo disponibile su PS5, venendo a conoscenza dei personaggi principali Jack, Ash e Jed, alla ricerca del famigerato Caos dopo essere giunti all’interno di quello che ricorda il mondo del primo capitolo di Final Fantasy. Sperimentando per la prima volta le nuove interessanti meccaniche di gioco, che mescolano lo stile d’azione tipico del Team Ninja ed utilizzato in Nioh con il mondo della saga dalle ambientazioni fantasy più vaste nella storia videoludica, erano però rimasti molti dubbi per quanto riguardava il lavoro effettuato sul comparto grafico del gioco; adesso, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin torna a mostrarsi alla conferenza Square Enix del Tokyo Game Show 2021, portando con sé alcuni dettagli inediti, tra cui la data d’uscita.

Le novità su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin al Tokyo Games Show 2021

Alla conferenza Square Enix del Tokyo Game Show 2021 di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin abbiamo avuto modo di scoprire la data di uscita del gioco, oltre ad aver potuto dare uno sguardo al combattimento ed alle sfarzose mosse speciali che il nostro team è in grado di usare per annientare ogni mostro ed entità che gli si parerà davanti. Scopriamo anche il nome intero del protagonista, che farà di sicuro fremere i fan del primo capitolo di Final Fantasy. Ecco dunque il nuovo trailer mostrato durante la presentazione:

Com’è possibile vedere, il tocco action dato al titolo grazie allo studio autore di Dead or Alive e Ninja Gaiden sarà senza dubbio una novità interessante per questo spin-off basato sulla saga fantastica più celebre dei videogiochi. Inoltre, è stata annunciata anche una demo con multiplayer, contenente aggiornamenti basati sul feedback prodotto dai giocatori, e sarà disponibile solo su Xbox Series X ed S, e su PS5. Infine, abbiamo finalmente potuto conoscere la data d’uscita del nuovo titolo, che sarà il 18 marzo 2022 sempre per le console sopraelencate.

