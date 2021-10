MediaWorld RTX Day: le GeForce RTX serie 30 tornano in negozio

Le Nvidia GeForce RTX serie 30 tornano disponibili nei negozi MediaWorld in occasione dell’RTX Day. Scopriamone tutti i dettagli

Trovare una scheda video di questi tempi è diventato quasi impossibile e le poche che si trovano sono vendute a prezzi maggiorati. Nonostante l’aumento di produzione della stessa Nvidia, la richiesta rimane ancora molto alta, soprattutto dopo i vari rumor di una possibile RTX 3090 Super. Insomma, l’RTX Day potrebbe essere l’occasione adatta per acquistare presso i negozi MediaWorld una scheda video Nvidia, con modelli Asus, GeForce RTX della serie 30.

Ecco tutte le GeForce RTX serie 30 acquistabili durante l’RTX Day presso MediaWorld

Domani 2 ottobre sarà quindi il giorno ideale per chi ancora deve aggiornare la propria scheda video acquistandone un nuovo modello. Asus, Nvidia e MediaWorld infatti daranno l’opportunità a centinaia di persone di acquistare una GeForce RTX serie 30, con soluzioni per ogni fascia di prezzo. Tutti sappiamo bene le qualità tecnologiche di GeForce, come appunto il Ray Tracing in tempo reale o Nvidia DLSS.

Grazie a queste sarà infatti possibile usufruire di un’illuminazione realistica durante le scene di gioco o usufruire di un aumento di prestazioni che si traducono in più fps senza intaccare la qualità grafica. A queste si aggiunge anche Nvidia Reflex, una suite di tecnologie giù supportata nella maggior parte dei più importanti titoli competitivi che permette di diminuire al minimo la latenza di sistema e quindi avere un gioco più reattivo.

Vediamo adesso la lista di modelli protagonisti di questa iniziativa con soluzioni per ogni fascia di prezzo a partire da 389 € per l’Asus Phoenix GeForce RTX 3060.

Asus Phoenix GeForce RTX 3060

Asus Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition

Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition

Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini

Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

Asus TUF GeForce RTX 3080 Ti

Tuttavia, sebbene questa possa sembrare una buona iniziativa, ecco la nota negativa. Non tutti i punti vendita infatti saranno interessati da questo evento, ma solamente quattro in tutta Italia. Di seguito riportiamo l’elenco con quelli che aderiranno:

ROMA 4 – Centro Commerciale Porta di Roma, via Alberto Lionello, 201

– Centro Commerciale Porta di Roma, via Alberto Lionello, 201 MILANO CERTOSA – Media World Tech Village, viale Certosa, 29

– Media World Tech Village, viale Certosa, 29 GENOVA – CC Fiumara Shopping & Fun, via Operai

– CC Fiumara Shopping & Fun, via Operai CAGLIARI – Direzione MediaWorld Cagliari, SS 131 Km 7.650

Se siete fra i fortunati abitanti di queste splendide città o se abitate nelle zone limitrofe, sicuramente non dovrete né vorrete farvi sfuggire questa iniziativa! Voi cosa ne pensate a riguardo? Sarebbe stato meglio espandere l’iniziativa in tutta Italia o è giusto che sia così circoscritta? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!