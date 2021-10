Tokyo Game Show 2021: Triangle Strategy si ripresenta con Square Enix al pubblico giapponese

Durante la presentazione di Square Enix al Tokyo Game Show 2021 sono state mostrate le più recenti novità riguardanti Project Triangle Strategy

In questo mese, durante la presentazione del Nintendo Direct di settembre, abbiamo potuto assistere ad un nuovo trailer dove si insinuavano numerose migliorie effettuate all’interno del gioco di ArtDink negli scorsi mesi di sviluppo, dopo aver raccolto il feedback dei giocatori che hanno provato la demo. Al Tokyo Game Show 2021, Project Triangle Strategy rivela ulteriori novità ed aggiunte, che andremo ad elencarvi in questa news.

Le novità di Triangle Strategy al Tokyo Game Show 2021

Anche per il Tokyo Game Show 2021 Triangle Strategy appare, rivelandosi nuovamente al pubblico giapponese. Si ripresentano le meccaniche del gioco che saranno apprezzabili sicuramente dai fan dei titoli Tactics, che con la particolare grafica che mischia i pixel al 3D creano un effetto visivo particolarmente attraente all’occhio, ammiccando in modo alquanto ovvio ad Octopath Traveler. Ecco di seguito il trailer mostrato nello show.

Non abbiamo visto dunque grosse nuove informazioni per Triangle Strategy. Vedremo se le prossime giornate ci riserveranno qualche annuncio sorprendente. Per coloro che ancora sono nuovi alla trama del gioco, eccone una breve introduzione: nei panni di Serenoa della casa Wolfhort, si dovrà affrontare una storia colma di scelte e decisioni che influenzeranno lo sviluppo del gioco. Vi saranno tre convinzioni: Vantaggio, Morale e Libertà, che determineranno la sua visione del mondo. Anche gli altri personaggi esprimeranno la convinzione a cui sono a favore, mediante la Bilancia risolutrice, e saranno anche loro complici del destino che aspetterà le nazioni di Nortelia.

Triangle Strategy uscirà in esclusiva Nintendo il 4 marzo 2022.