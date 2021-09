Marvel’s Guardians of the Galaxy: svelati peso e preload

Un leak delle scorse ore ha svelato il peso e la data del preload di Marvel’s Guardians of the Galaxy, il prossimo titolo single player di Square Enix dedicato all’universo di supereroi

Dopo il mancato successo di Marvel’s Avengers, nel corso dell’E3 2021 Square Enix ha presentato un nuovo tentativo di rivalsa dei videogiochi dedicati ai supereroi. Marvel’s Guardians of The Galaxy sarà disponibile dal prossimo 26 ottobre ed è, da quel che abbiamo potuto vedere, una promettente nuova avventura targata Marvel molto più votata al single-player e alla campagna rispetto agli Avengers. Il lungo trailer di presentazione andato in onda sul palco dell’E3 ha mostrato molti dettagli interessanti e ne sono stati svelati anche molti altri in seguito, con una Eidos Montreal che ha anche azzardato un curioso paragone con Deus Ex.

Col passare del tempo, e con l’avvicinarsi della data d’uscita del gioco, emergono ovviamente nuovi dettagli e trailer interessanti. Nelle scorse ore, il profilo Twitter ufficiale di PlayStation Size ha svelato il peso del download del gioco e la data ufficiale d’inizio del preload. Vi lasciamo il tweet a cui facciamo riferimento proprio qua sotto.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: ecco peso e data del preload, scopriamoli insieme!

Marvel’s Guardians of the Galaxy peserà, al lancio, 41.243 GB su PlayStation 5, esclusa ovviamente la patch del Day One che quasi sicuramente verrà aggiunta (quindi preparate diversi GB in più sulla vostra console). Inoltre, sembra che la data prevista per l’avvio del preload del gioco sia fissata due giorni prima rispetto al lancio ufficiale, quindi il 24 ottobre prossimo.

Marvel’s Guardians of the Galaxy arriverà il prossimo 26 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e in versione cloud per Nintendo Switch, con un peso previsto (su PS5) di poco più di 40GB. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!