Forspoken: alta qualità grafica grazie all’FSR di AMD

Poco tempo fa è stata presentata la nuova tecnologia di rendering di AMD. Oggi Takeshi Aramaki, producer di Luminous Production, conferma che Forspoken utilizzerà il nuovo FSR di AMD

Di Forespoken non sappiamo praticamente nulla. Dopo la sua presentazione in una delle scorse conferenze Sony, non è stato rivelato molto a parte qualche breve trailer. Quello che sappiamo oggi di Forspoken, in precedenza chiamato Project Athia, è che si tratta di un open world con una forte componente fantasy. Il titolo è sviluppato da Luminous Production e distribuito da Square Enix. Ed è proprio Luminous Production a annunciare che Forespoken sfrutterà la nuova tecnologia AMD chiamata FSR.

Forespoken avrà alte prestazioni grafiche grazie all’FSR sviluppato da AMD

AMD ha presentato di recente la sua nuova tecnologia di rendering che farà concorrenza al più conosciuto DLSS di Nvidia. L’AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) condivide con il DLSS i medesimi obiettivi, seppur arrivandoci con un percorso diverso. niente più reti neurali e AI ma solo semplici algoritmi di upscaling. Per mostrare questa tecnologia sul campo, AMD ha di recente rilasciato un breve video in collaborazione con Luminous Production in cui il direttore Takeshi Aramaki ha spiegato come, grazie a questa tecnologia, Forspoken potrà raggiungere i 4K/60fps stabili.

Il producer, inoltre, crede che la filosofia di AMD stia elevando gli standard tecnici di tutta l’industria del gaming e che garantirà molti benefici ai giocatori. Il team di Luminous non aspetta altro che i giocatori mettano le mani sul titolo e fare esperienza della grafica next gen resa possibile dall’FSR. Per concludere Aramaki afferma che, per Forspoken, il team è intenzionato a raggiungere la più alta qualità visiva mai vista su un gioco open world. Dopo Forspoken restiamo in attesa di vedere altri titoli che utilizzeranno la tecnologia FSR di AMD.

