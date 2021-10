Tokyo Game Show 2021: nuovo trailer su Final Fantasy VII: The First Soldier

Si sta svolgendo in questi giorno la conferenza del Tokyo Game Show 2021, e, tra i tanti annunci che abbiamo potuto vedere nella conferenza Square Enix, c’è stato spazio anche per Final Fantasy VII: The First Soldier, lo spin off mobile del celebre remake

risale a più di un anno fa la pubblicazione di Final Fantasy VII Remake, titolo che ha reinventato e riproposto in chiave moderna il celebre capitolo che ha fatto la storia del medium videoludico. Sulla scia del suo successo, Square Enix ha deciso di puntare sulla propria creatura, presentando svariati nuovi contenuti legati al titolo: tra questi, durante il Tokyo Game Show 2021, è stato mostrato anche Final Fantasy VII: The First Soldier, titolo mobile spin off che avrà come genere di riferimento i battle royale. Proseguite nella lettura per vedere tutte le novità che sappiamo sul gioco!

Tokyo Game Show 2021, tutti i nuovi dettagli su Final Fantasy VII: The First Soldier

Final Fantasy VII: The First Soldier è stato presentato tramite un nuovissimo trailer, grazie al quale abbiamo potuto vedere finalmente parte del gameplay (che, a dir la verità, era già visibile online durante le closed beta). L’impostazione è da action, e possiamo vedere inoltre varie ambientazioni diverse. Particolare attenzione è stata posta sulla presentazione delle classi, le quali saranno fondamentali per comprendere appieno il gameplay: ogni classe (Warrior, Sorcerer, Ranger, Monk, Ninja), con le proprie abilità e le proprie skill, risulterà unica, cambiando radicalmente il vostro approccio e il vostro stile di gioco.

L’uscita ufficiale è prevista ancora per questo 2021, e perciò non ci resta che aspettare. Se volete rimanere aggiornati sul Tokyo Game Show 2021, su Final Fantasy VII: The First Soldier e su tutte le notizie più importanti del mondo videoludico, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite Instant Gaming.