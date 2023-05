Alone in the Dark: svelata la data d’uscita del reboot e demo disponibile!

Nelle scorse ore, THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la data d’uscita del reboot di Alone in the Dark, rilasciando anche un prologo giocabile gratuitamente su tutte le piattaforme: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Ottobre è notoriamente il mese dedicato all’horror, a causa di un’immaginario collettivo che, complice la ricorrenza della festa di Halloween, lo rende globalmente il mese più spaventoso dell’anno. E se, sul palco dello scorso PlayStation Showcase, abbiamo scoperto che proprio nel mese di ottobre potremo finalmente mettere le mani su Alan Wake 2, un altro atteso grande ritorno del genere farà l’ingresso proprio poco prima. Stiamo parlando del reboot di Alone in the Dark, di cui abbiamo recentemente scoperto la data d’uscita e… un modo per provarlo gratuitamente!

Alone in the Dark: fra data d’uscita, demo e attori!

Alone in the Dark sarà disponibile su PS5, Xbox Series X | S e PC (Steam, GOG) a partire dal prossimo 25 ottobre, così come annunciato da THQ Nordic e dagli sviluppatori Pieces Interactive. Il gioco è già disponibile per il pre-order, ma non solo. L’azienda ha infatti rilasciato Alone in the Dark: Prologue, un prologo giocabile gratuitamente che prepara l’atmosfera senza svelare alcunché della trama principale. Potete scaricarlo dagli store di tutte le piattaforme.

THQ Nordic ha anche annunciato che i protagonisti del reboot di Alone in the Dark, Emily Harwood ed Edward Canby, saranno interpretati rispettivamente da Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) e David Harbour (Stranger Things, Black Widow). Ogni attore presterà dunque la propria voce, aspetto e abilità al personaggio e, in base a quale sceglieremo, potremo vivere due versioni della stessa storia.

In attesa dell’uscita del reboot di Alone in the Dark, insomma, noi ci apprestiamo a viverne il prologo gratuito disponibile su tutte le piattaforme. Fateci sapere se voi l’avete provato qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!