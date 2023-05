PlayStation Showcase: ecco il trailer di Dragon’s Dogma 2

Ieri sera si è tenuto il PlayStation showcase di Sony e durante l’evento è stato mostrato il primo gameplay trailer di Dragon’s Dogma 2

Ieri sera si è tenuto il PlayStation Showcase 2023 e come di consueto sono stati mostrati tanti nuovi trailer di videogiochi molto attesi. Ovviamente durante la presentazione non poteva mancare anche Capcom, che finalmente ha deciso di mostrare a tutti il suo attesissimo action RPG. Durante l’evento infatti abbiamo finalmente potuto assistere al primo gameplay trailer di Dragon’s Dogma 2.

Oltre al trailer Capcom svela alcuni dettagli su Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 ha inizio in una prigione sotterranea, dove la voce del drago riecheggia nella nebbia dei ricordi perduti. Con il cuore preso dal Drago, l’Arisen viene posto su un sentiero per uccidere quel simbolo della distruzione del mondo mentre si libra nel cielo su enormi ali, respirando fiamme che bruciano tutto sul suo cammino.

Là dove s’incontrano i regni di umani e feridi, un eroe si erge per compiere il suo destino dimenticato e reclamare il trono. Fino a tre misteriosi esseri ultraterreni, noti come Pedine, accompagnano l’Arisen durante il suo viaggio. Le Pedine creano la sensazione di un’esperienza di gioco cooperativa offrendo caratteristiche, abilità e conoscenze uniche acquisite dalle loro esperienze con altri Arisen.

L’avanzato RE ENGINE di Capcom offre una grafica vividamente dettagliata e ad alta fedeltà combinata con una fisica coinvolgente e un’intelligenza artificiale dei personaggi complessa e reattiva per creare un’ambientazione in cui le decisioni e le loro conseguenze prendono vita.

Sia il tuo gruppo di Pedine che i nemici reagiranno in modo dinamico alle tue azioni sul campo di battaglia, se ti aggrappi alle spalle dei mostri o cerchi di eliminarli da lontano. La tua vocazione ti consente di scegliere il tuo stile di gioco e di utilizzare spade, archi o potenti incantesimi per mettere in ginocchio i tuoi nemici.

Dragon's Dogma 2 sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X | S, ma al momento non conosciamo ancora un periodo d'uscita.