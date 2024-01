Migliori videogiochi in uscita | Febbraio 2024

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Febbraio 2024: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Gennaio sembra davvero non finire mai, vero? Ma, alla fine, siamo arrivati a Febbraio 2024 con una nuova line-up di videogiochi per tutti i gusti.

Tra i nuovi arrivi segnaliamo Banishers: Ghosts of New Eden, un titolo che vede la collaborazione tra due cacciatori di spettri con abilità molto diverse tra loro, soprattutto perché… una dei due È uno spettro. Starà al giocatore capire come sfruttare le capacità dei due personaggi al meglio nella caccia ai temibili nemici che popolano la comunità di New Heaven.

A Febbraio 2024 arriva (finalmente) Skull and Bones! Dopo la serie di ritardi e disguidi che certamente ricorderete, l’uscita di questo titolo vi permetterà di vivere la vita da pirata che avete sognato da bambini. Tra mari in tempesta e concorrenti spietati, avrete un bel da fare mentre solcate le acque col vostro veliero.

Tra i migliori videogiochi in uscita c’è anche Open Roads, un’avventura narrativa on the road che vi porterà a indagare sulla famiglia di Tess Devine. Quanto credete di conoscere i vostri cari? Se scopriste che la vostra amata nonna è al centro di un’intricata storia di furti, bugie e fughe, cosa fareste? Una storia che parla d’amore e dei legami familiari oltre la morte e l’inganno.

Febbraio 2024 si rivela un mese ricco per la nostra rubrica “graditi ritorni”! Tra i ritorni attesi per questo mese segnaliamo Tomb Raider I-III Remastered, collection che comprende i tre titoli originali corredati da relative espansioni: The Unfinished Business, The Gold Mask Expansion e The Lost Artifact! Per chi non ha avuto la possibilità di giocare questi classici su PlayStation, questa è sicuramente una bella occasione (con tanto di bonus)!

Altro titolo in arrivo è Final Fantasy VII Rebirth, remake che, a quanto pare, sarà godibile anche per chi non ha giocato Final Fantasy VII Remake. Ci sono ancora molte cose che non sappiamo di questa uscita, ma siamo sicuri che sarà un richiamo fortissimo per gli appassionati della saga.

Infine chiudiamo con Brothers: A Tale of Two Sons Remake, una toccante storia di amore fraterno e filiale ambientata in un nord Europa pieno di magia e creature pericolose quanto affascinanti. Un vero gioiellino che vi smuoverà il cuore: provare per credere.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Febbraio 2024, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita | Febbraio 2024

Granblue Fantasy: Relink – 1 febbraio – PS4, PS5, PC



Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – 2 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Persona 3 Reload – 2 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Suicide Squad: Kill the Justice League – 2 febbraio – PS5, XSX, PC



Foamstars – 6 febbraio – PS4, PS5



Helldivers II – 8 febbraio – PS5, PC



Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost – 8 febbraio – PC



Banishers: Ghosts of New Eden – 13 febbraio – PS5, XSX, PC



Ultros – 13 febbraio – PS4, PS5, PC

Biomutant – 14 febbraio – NS



Solium Infernum – 14 febbraio – PC



Tomb Raider I-III Remastered – 14 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Gunvolt Records Cychronicle – 14 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



PlateUp! – 15 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, NS



Spirit Hunter: Death Mark II – 15 febbraio – PS5, PC, NS



The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – 16 febbraio – PS5



The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – 16 febbraio – PS5



Mario vs. Donkey Kong – 16 febbraio – NS



Recolit – 16 febbraio – PC



Skull and Bones – 16 febbraio – PS5, XSX, PC



irem Collection Volume 2 – 20 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, NS

Bandle Tale: A League of Legends Story – 21 febbraio – PC, NS



Last Epoch – 21 febbraio – PC



Slave Zero X – 21 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Terminator: Dark Fate – Defiance – 21 febbraio – PC



CorpoNation: The Sorting Process – 22 febbraio – PC



King Arthur: Knight’s Tale – 22 febbraio – PS5, XSX



Open Roads – 22 febbraio – PS4, PS5, XSX, PC, NS

Pacific Drive – 22 febbraio – PS5, PC



Sons of the Forest – 22 febbraio – PC



Yohane the Parhelion: Numazu in the Mirage – 22 febbraio – PS5, PC, NS



Promenade – 23 febbraio -PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 27 febbraio – NS



Sympathy Kiss – 27 febbraio – NS



Wrath: Aeon of Ruin – 27 febbraio – PC



Brothers: A Tale of Two Sons Remake – 28 febbraio – PS5, XSX, PC



Star Wars: Dark Forces Remaster – 28 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, NS



Final Fantasy VII Rebirth – 28 febbraio – PS5



Of the Red, the Light, and the Ayakashi Tsuzuri – 28 febbraio – PC, NS



Ufouria: The Saga 2 – 28 febbraio – PC, NS

Welcome to ParadiZe – 28 febbraio – PS5, XSX, PC



Heavenly Bodies – TBA – NS



Islands of Insight – TBA – PC



The Political Machine 2024 – TBA – PC