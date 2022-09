The Witcher: il prossimo capitolo è già nell’aria?

La saga videoludica di The Witcher è stato un enorme successo, ma CD Projekt RED non si ferma ed è già al lavoro sul prossimo capitolo

Quando si sente parlare di CD Projekt RED vengono alla mente due titoli molto recenti. Uno è Cyberpunk 2077, soprattutto con l’espansione Phantom Liberty, mentre l’altro è The Witcher 3: Wild Hunt. Bene, ora sembra che l’Unreal Engine 5 sarà il motore sul quale girerà il nuovo capitolo della fortunata saga. Andiamo avanti dunque con un po’ di ordine!

The Witcher: la parola passa ad Adam Kiciński di CD Projekt RED

Di recente è stato lo stesso presidente e CEO della CD Projekt RED, Adam Kiciński, a dare una gran bella notizia ai fan delle avventure di Geralt di Rivia affermando come abbia in mente più di un nuovo gioco marchiato The Witcher.

“Ne abbiamo in mente più di uno. Quindi, come nella prima saga, c’erano tre giochi, ora stiamo pensando a più di un gioco”, queste le sue parole aggiungendo però che i lavori sono ancora in fase di pre produzione e quindi ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di partire con la nuova saga.

Oltre a questo vi ricordiamo che, attualmente, CD Projekt RED sta lavorando alla versione aggiornata per PC, Xbox Series X/S e PS5 del terzo capitolo delle avventure di Geralt, in teoria dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno, assieme ad ulteriori sviluppi del già citato Cyberpunk 2077.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire come e quando arriverà questo nuovo capitolo, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!