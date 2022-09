Dead Space Remake: svelati i requisiti per PC

Se c’è una cosa che gli appassionati di questo titolo vogliono è l’arrivo di Dead Space Remake il più presto possibile, ma per il 2023 c’è ancora da aspettare, consoliamoci quindi con i requisiti per PC

Mai come in questo momento c’è stato così tanto hype per Dead Space Remake di Motive Studios, di recente è stata confermata la sua uscita nel prossimo anno e sembra che a breve potrebbe esserci anche un nuovo evento per mostrare ulteriori segmenti di gameplay e dettagli. E poi dovrebbe pure essere presente nei cataloghi di Steam ed Epic Games Store, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Dead Space Remake: diamo uno sguardo ai requisiti per PC (per ora)

Il remake di Dead Space dovrebbe dunque vedere la luce il 27 gennaio del 2023 e vedere un comparto grafico migliorato, grazie al Frostbite Engine, tutto un nuovo sistema di smembramento, un supporto per l’audio in 3D e nessuna schermata di caricamento. Insomma, si preannuncia come un titolo mica male dove farsi venire un bello spavento!

Una volta detto questo diamo un breve sguardo ai requisiti per PC, ricordiamo che sarà presente nei cataloghi di Steam e di Epic Games Store, di questo titolo. I requisiti di base vedono un Intel Core-i5 8600 o un AMD Ryzen 5 2600x con almeno 8 GB di RAM DDR4. Quelle consigliate, invece, prevedono un Intel Core-i5 11600K o un AMD Ryzen 5 5600X con 16 GB di RAM DDR4.

Something’s lurking its way into your wishlist…#DeadSpace will be available on:

– PlayStation®5

– Xbox Series X|S

– Steam

– Epic Games Store

– Origin / EA app pic.twitter.com/z4M0PSQoCh — Dead Space (@deadspace) September 6, 2022

Naturalmente questi non sono ancora i requisiti definitivi visto che è molto probabile che ci sarà un aggiornamento al momento dell’uscita del titolo. Ma per intanto è sempre un buon punto di partenza, no? E poi vi ricordiamo che, come visto qui sopra, il titolo sarà disponibile anche per PS5 e Xbox Series X|S.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire i prossimi requisiti, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?