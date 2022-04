CD Projekt RED: userà l’Unreal Engine 5 per il prossimo The Witcher

Pare che anche CD Projekt RED abbia messo gli occhi sull’Unreal Engine 5 per sviluppare il suo prossimo capitolo di The Witcher

Oramai possiamo affermare tranquillamente come, l’Unreal Engine 5, sta diventando una costante sempre più presente all’interno del vasto panorama videoludico ed il prossimo The Witcher non ne è esente. Pensate poi che la stessa cosa potrebbe capitare anche con il prossimo Tomb Raider, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Unreal Engine 5: il prossimo step per il nuovo The Witcher?

Già durante i mesi scorsi la CD Projekt RED aveva annunciato che il suo prossimo The Witcher avrebbe dovuto essere “una nuova saga per il franchise” ed a quanto pare vogliono fare le cose in grande con l’utilizzo dell’Unreal Engine 5. Su Twitter il game director Jason Slama ha infatti descritto tutte le potenzialità di questa scelta mostrando poi un villaggio medievale fatiscente dalle parti di Velen a mo di esempio affermando poi quanto segue:

Soak in more information on why @CDPROJEKTRED has chosen to use #UE5 to build new open-world games, including a new saga for The Witcher! 😻 pic.twitter.com/IVKFKljwf7 — Unreal Engine (@UnrealEngine) April 5, 2022

I giocatori possono andare nella direzione che vogliono. Possono gestire i contenuti nell’ordine che vogliono, in teoria. Per incapsularlo davvero significa che hai bisogno di un ambiente davvero stabile in cui puoi essere in grado di apportare modifiche con un alto livello di sicurezza

Dal canto suo, il direttore artistico Jakub Knapik, ha poi aggiunto che questo è l’equivalente di una cassetta degli attrezzi con molte funzionalità e soluzioni. Inoltre ha ricordato che, dato che è un motore utilizzato da molti altri colleghi del settore, il suo livello di progettazione fa sì che sarà ancora più agile e pratico da utilizzare per la creazione di nuovi giochi.

Il nuovo capitolo della saga di Geralt di Rivia dovrebbe dunque arrivare su Xbox Series X/S, PS5 e PC, ma ancora non si sa quando.