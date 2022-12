TGA 2022: ecco il trailer del DLC di Cyberpunk 2077

È stato presentato ai The Game Awards 2022 un teaser trailer del prossimo e unico DLC in uscita per Cyberpunk 2077, andiamo ad analizzare i dettagli

Ai The Games Awards 2022 è stato finalmente mostrato un trailer del DLC in uscita per Cyberpunk 2077 dal titolo Phantom Liberty. L’espansione avrà il duro compito di risollevare le sorti del titolo e l’immagine di CD Projekt RED dopo il disastro a cui tutti abbiamo potuto assistere all’uscita del videogioco.

Cyberpunk 2077, il trailer del DLC Phantom Liberty

Di Phantom Liberty, DLC di Cyberpunk 2077, se ne parla da parecchio e paradossalmente CD Projekt RED avrà molto da mostrare prima dell’uscita fissata per il prossimo anno. Complice il disastroso lancio di Cyberpunk 2077, e soprattutto delle sue controverse versioni “old-gen”, che hanno finito per diventare un emblema di ciò di più sbagliato che sia mai stato concepito. Fortunatamente col tempo la software house ha finito per risolvere i problemi più grandi che affliggevano il gioco, e si è potuta dedicare a questa grande e corposa espansione di cui potremo godere il prossimo anno. Espansione che ci ha mostrato anche la presenza di un’altra figura di spicco del cinema internazionale, Idris Elba.

Proprio nel trailer del DLC di Cyberpunk 2077 possiamo vedere Idris Elba interpretare Solomon Reed, un agente della FIA dei Nuovi Stati Uniti d’America. «Fai squadra e affronta una missione impossibile di spionaggio e sopravvivenza», è quanto ci anticipa CD Projekt RED nella descrizione del trailer. Il DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, come visto dal trailer, uscirà nel corso del 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, e PC. Quindi niente “old-gen” stavolta, e dopo il lancio dell’espansione la stessa software house rilascerà un’edizione Game of the Year per il seguente videogioco.

