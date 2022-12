Windows 11: ecco le prime immagini delle macchine virtuali

Finalmente pubbliche quattro immagini delle macchine virtuali Windows 11 Enterprise aggiornate riservate a sviluppatori e non solo

Era già successo con Windows 10 e Microsoft non si smentisce: nuovamente pubblicate quattro immagini di macchine virtuali Windows 11. Queste macchine virtuali saranno, ovviamente, destinate a quattro soluzioni già esistenti: VirtualBox, VMware, Hyper-V e Parallels.

All’interno del pacchetto di installazione Windows 11 Enterprise proposto dalla nota azienda è integrato il pacchetto Visual Studio 2022 Community Edition con UWP, .Net Desktop e altri applicativi, nonché Windows App SDK per C# già incluso ed abilitato. Diventa evidente come, questa versione, sia destinata ad un’utenza parecchio esperta. Anche il peso è abbastanza importante, circa 20 GB, perché come detto si tratta di un’installazione completa e funzionante.

Le macchine virtuali di Windows 11

Tutte le macchine virtuali elencate prima e disponibili integrano al loro interno anche Windows Subsystem for Linux 2 con a bordo già Ubuntu preinstallato. Le macchine virtuali sono scaribili cliccando qui e potranno essere utilizzate senza limiti fino al 5 marzo 2023.

Così come già successo per il precedessore Windows 10, anche questa volta sarà possibile convertire la versione Enterpirse nella versione completa. Tuttavia il procedimento è tutt’altro che banale, infatti bisognerà aggiungere i token corretti per l’attivazione dell’immagine con una chiave di Windows 11 Enterprise. La cartella di riferimento per fare quest’operazione sarà la seguente: %systemroot%\system32\spp\tokens\skus .

Microsoft afferma che queste macchine virtuali presentate aiutano sviluppatori e amanti dell’informatica a realizzare applicazioni Windows utilizzando l’ultima versione disponibile, i pacchetti SDK e vari esempi pronti all’uso.

Voi cosa ne pensate di queste nuove immagini scaricabili? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.