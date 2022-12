Come e dove vedere i Mondiali in Qatar 2022 e le altre competizioni?

Il calcio è sempre piacevole da guardare anche quando è giocato sui campetti di periferia. Ma quando ci sono le squadre internazionali a scontrarsi fra di loro, nazionali o club che siano, la cosa si fa ancora più interessante

Il Mondiale è un momento di grande tensione, meglio quindi se le partite vengono viste in condivisione. Al prossimo mondiale di calcio l’Italia di Mancini mancherà, per la seconda edizione consecutiva, ma sarà comunque appassionante guardare la competizione in TV. Vediamo insieme come fare e dove seguire anche i match delle squadre italiane nelle coppe europee.

Dove guardare i Mondiali di calcio in TV e streaming

Nonostante l’Italia sia una tra le grandi escluse dal mondiale di Qatar 2022, i nostri tifosi desiderano seguire la kermesse calcistica. A tal proposito, diversi strumenti televisivi e altri inerenti lo streaming, si mettono al servizio di appassionati e utenti: la RAI, che detiene i diritti della trasmissione dei match in diretta e i siti di scommesse live che permettono agli internauti, non solo di fare la propria puntata sulle partite che si stanno giocando in queste giornate, ma anche di attivare il tasto “diretta TV” e scoprire quale scontro stia avvenendo appunto live. Tornando al mondiale, le 64 partite della competizione più prestigiosa al mondo andranno in onda sulla RAI in quattro fasce orarie distinte e ben suddivise che sono: 11:00, 14:00, 17:00 e 20:00. Sarà quindi l’emittente nazionale a dirci chi sarà il prossimo campione del mondo di calcio: se il Brasile, che arriverebbe così al sesto titolo, o ancora la Germania che raggiungerebbe il Brasile e scavalcherebbe l’Italia. Senza dimenticare la Francia che potrebbe bissare il successo del 2018. Non sono da escludere le outsider che ogni anno diventano sempre più numerose, un esempio fra tutte Belgio e Croazia dell’edizione 2018.

Champions, Europa e Conference League: le tre coppe per club

Se dovessimo chiedere alla maggioranza dei calciatori quali competizioni vorrebbero vincere almeno una volta nella vita, sicuramente il primo e il secondo posto della classifica sarebbero occupati da Champions League e Mondiale di calcio, non necessariamente in quest’ordine. Sono infatti queste e a buon diritto, le due manifestazioni più prestigiose: la Champions per i club in Europa, e il Mondiale per le nazionali. Della stessa portata potrebbe essere considerata soltanto la Coppa del Mondo FIFA per Club. La trasmissione della Champions in televisione e in streaming, è ripartita fra Sky, Amazon e Mediaset. Per guardare le gesta di Real Madrid, Bayern di Monaco e altri team, occorre sottoscrivere almeno due abbonamenti:

Uno a Sky, oppure a Mediaset Infinity+;

Un altro ad Amazon Prime Video.

Questo perché le prime due emittenti hanno acquistato i diritti per tutti i match tranne che per 16, i quali invece vanno appunto sulla piattaforma Amazon Prime Video di Jeff Bezos.

Più facile invece seguire le altre due competizioni europee. L’Europa League, torneo in cui all’inizio saranno tre le squadre italiane a partire, va interamente in onda su DAZN, che trasmette anche la Serie A e La Liga spagnola. La Conference League è invece completamente disponibile su NOW TV in streaming, mentre DAZN propone il meglio dei match, oltre alle partite delle italiane, così come Sky.

L’assenza dell’Italia non esclude che questa edizione della coppa del mondo possa rappresentare un bello spettacolo. Vedendo le cose da un altro punto di vista può infatti essere un’occasione per godere delle gesta di grandi campioni senza la pressione che c’è quando in campo entra la nazionale italiana.