System Shock Remake: svelati i requisiti della versione PC!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di System Shock, il titolo di Nightdive e Prime Matter di cui è stata recentemente svelata la data d’uscita finale

Nelle scorse ore, Prime Matter (etichetta Koch Media) e Nightdive hanno annunciato un rinvio per il Remake di System Shock. Se infatti le due compagnie speravano di poterlo far uscire entro la fine di marzo, questa finestra temporale era troppo restrittiva per loro e hanno dovuto dunque spostarla. System Shock Remake arriverà dunque su PC il prossimo 30 maggio e, stando ad alcuni report, il gioco sembra avere davvero bisogno di questi due mesi aggiuntivi.

Sistem Shock Remake unirà l’iconico gameplay dell’originale, ormai diventato un cult, con una comparto grafico decisamente migliorato. Sarà inoltre presente un sistema di controllo aggiornato, un’interfaccia migliorata e un comparto sonoro ristudiato da capo. Inoltre, il gioco avrà in aggiunta anche dei nemici inediti e alcune migliorie alla qualità di vita. Nelle scorse ore, Prime Matter ha anche divulgato i requisiti ufficiali della versione PC, che vediamo nel prossimo paragrafo.

I requisiti minimi e raccomandati della versione PC di System Shock Remake!

Qui di seguito trovate i requisiti minimi per far girare System Shock:

Sistema Operativo : Windows 7/8.1/10 64 bit

: Windows 7/8.1/10 64 bit CPU : Intel Core i5-2400 | AMD FX-8320 o superiore

: Intel Core i5-2400 | AMD FX-8320 o superiore Memoria : 4GB RAM

: 4GB RAM GPU : NVIDIA GTX 670 2GB | AMD Radeon HD 7870 2GB o superiore

: NVIDIA GTX 670 2GB | AMD Radeon HD 7870 2GB o superiore DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio Necessario: 2GB

Infine, qua sotto trovate i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 7/8.1/10 64 bit

: Windows 7/8.1/10 64 bit CPU : Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350 o superiore

: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350 o superiore Memoria : 8GB RAM

: 8GB RAM GPU : NVIDIA GTX 970 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB o superiore

: NVIDIA GTX 970 4GB | AMD Radeon R9 290 4GB o superiore DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio Necessario: 2GB

E questi erano dunque i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di System Shock, che sarà disponibile dal prossimo 30 maggio. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Nightdive e Prime Matter qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!