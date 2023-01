System Shock Remake: annunciato il mese di uscita

Nelle ultime ore Nightdive Studios ha confermato il periodo di uscita di System Shock Remake. Leggete quest’articolo per scoprirlo

Nightdive Studios ha lavorato a lungo al remake di System Shock e, dopo lunghi anni di anticipazioni e posticipi, l’uscita è finalmente “a portata di mano”. Lo sviluppatore ha confermato nell’aprile dello scorso anno che il remake era entrato nelle fasi finali di sviluppo e, più recentemente, la pagina Steam del gioco è stata aggiornata con una finestra di lancio indicata come marzo 2023. Quest’ultima è stata ora confermata ufficialmente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

System Shock Remake: il commento dello studio di sviluppo sul mese di uscita

In un aggiornamento pubblicato sulla pagina Kickstarter di System Shock Remake, Nightdive Studios ha confermato ufficialmente che il gioco sarà in uscita a marzo 2023 per PC e console (anche se non è ancora stata definita una data di rilascio specifica).

Pur riconoscendo che non è la prima volta che viene annunciata una finestra di lancio provvisoria per il remake di System Shock, lo sviluppatore ha spiegato che la portata e la scala del progetto si sono “evolute drasticamente” nel corso dello sviluppo, mentre il coinvolgimento di Prime Matter come publisher ha permesso di migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco:

La portata e la scala del progetto si sono evolute in modo considerevole e l’ingresso di Prime Matter nel progetto ci ha permesso di concentrarci sui miglioramenti della qualità della vita, sulla correzione dei bug e sul supporto alla localizzazione – gli ultimi importanti passi verso il rilascio di un gioco di cui siamo tutti incredibilmente orgogliosi. Questo ci ha anche dato il tempo di riesaminare il lavoro già svolto e rifinire vari aspetti del titolo che avevano bisogno di maggiore brillantezza.

Alcuni dei miglioramenti apportati al titolo del quale vi parliamo consistono in nuove varianti di nemici nei livelli successivi, “un po’ di rinnovamento” per la Cittadella, una variante di nemici completamente inedita, un sistema di smembramento completo, effetti delle armi aggiornati e altro ancora. System Shock sarà lanciato per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

