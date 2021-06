Dolmen sarà pubblicato da Prime Matter di Koch Media

Tramite comunicato stampa, Massive Work Studio ha confermato la sigla dell’accordo con Prime Matter per la pubblicazione di Dolmen, che arriverà nel corso del 2022

Siamo in pieno periodo di E3, con annunci strepitosi da tutte le conferenze. Da Ubisoft a Xbox e Bethesda, passano per Square Enix e aspettando il Nintendo Direct che si terrà stasera, gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla kermesse videoludica più famosa a livello internazionale. Questo però non vuol dire che tutto il resto del mondo si sia fermato, anzi. Ed infatti, tramite comunicato stampa, Prime Matter, etichetta di Koch Media, e Massive Work Studio hanno annunciato di aver siglato un accordo per la pubblicazione di Dolmen, un action RPG in terza persona ambientato in un universo horror sci-fi, annunciato qualche giorno fa.

Il titolo, stando a quanto affermato dagli sviluppatori, è stato influenzato nella sua realizzazione sia da Lovecraft sia dalla moderna cultura pop. Dolmen vuole mostrarci quanto spietato possa essere l’universo al di fuori dei parametri conosciuti a cui siamo abituati. Dovremo rimboccarci le maniche per superare boss feroci e sopravvivere in ambienti ostile, al fine di scoprire i segreti di un misterioso cristallo chiamato proprio Dolmen. Il gioco è previsto per il 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC, sia in fisico sia in digitale. Qui sotto trovate il trailer di annuncio.

Laris Villard, producer di Massive Work Studio, ha commentato a riguardo:

Koch Media ha aiutato centinaia di sviluppatori nel creare mondi fantastici con storie incredibili. Siamo orgogliosi di essere partner di una label così prestigiosa. Tutti in Massive Work Studio stanno lavorando duramente per offrire ai giocatori un’esperienza unica, in modo che possano vivere questo enorme universo che stiamo creando. Larissa Villard

Dall’altro lato, invece, è intervenuto Niklas Kaeding, Global Communications Manager presso Koch Media, che ha affermato:

Siamo lieti di collaborare con Massive Work Studio per questo titolo. Dolmen si inserisce perfettamente nel nostro ampio portfolio di videogiochi di qualità e lo studio grazie alle sue grandi ambizioni è perfetto per la nostra nuova premium gaming label. I nostri team a Monaco e in tutto il mondo supporteranno il team di sviluppo di Massive Work Studio con tutta la loro esperienza di publishing e marketing locale e globale. Niklas Kaeding

Insomma, l’accordo fra Massive Work Studio e l’etichetta di Koch Media, Prime Matter, per la pubblicazione di Dolmen è ormai realtà. Non ci resta che aspettare per ulteriori novità in merito e per scoprire un po’ di più su questo interessante titolo. E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!