Steam Deck: Fortnite non sarà giocabile sulla console

Verso gli ultimi giorni di febbraio Steam Deck sarà finalmente inviato a coloro che hanno avuto la possibilità di prenotare questa nuovissima console portatile realizzata da Valve. Intanto, l’azienda continua ad effettuare le ultime rifiniture e ultimare alcuni aspetti della piattaforma, aumentando il numero di giochi disponibili sin dal lancio nel catalogo, e ottimizzando il supporto per quelli inseriti ma che presentano ancora alcuni aspetti non propriamente soddisfacenti. Inoltre, è già possibile vedere sul web alcuni primi test fatti sul dispositivo, con video contenenti dei risultati piuttosto interessanti nell’ambito dell’hardware, presentando anche il modo in cui girano i titoli più popolari sopra questa console. Tuttavia, tra i titoli provati attualmente pare che ci siano alcuni non giocabili, tra i quali Apex Legends, Player Unknown’s Battlegrounds, Rainbow Six Siege e Fortnite.

Perché Fortnite non sarà giocabile su Steam Deck

In realtà, la notizia dietro all’impossibilità di far girare Fortnite su Steam Deck non è poi così nuova: già a luglio del 2021 si era scoperto come il suo sistema già installato, SteamOS, entrerebbe in conflitto con i softweare anti-cheat sfruttati da giochi come Apex Legends e Fortnite, poiché essi non si attiverebbero sul sistema operativo basato su Linux, “chiudendo fuori” l’utenza che tenta di entrare nei server multigiocatore. Valve aveva già affermato come stesse lavorando per migliorare la compatibilità dei giochi e il supporto per gli anti-cheat, lavorando direttamente con i venditori, ma sembra che finora non ci siano stati progressi verso questa direzione. Il CEO di Epic Games, Tim Sweeny, ha di recente confermato a sua volta su Twitter l’impossibilità di supportare l’Easy Anti-Cheat su Steam Deck.

Fortnite no, but there's a big effort underway to maximize Easy Anti Cheat compatibility with Steam Deck. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 7, 2022

Nel caso però Valve riuscisse davvero a evolvere la struttura del sistema nei prossimi mesi, rendendo così giocabile Fortnite su Steam Deck, questo solo il tempo potrà dircelo. Ad ogni modo, bisogna considerare anche come esistano comunque dei modi per aggirare questa problematica, anche se sarà essenzialmente necessario essere un po’ smanettoni, andando a “modificare” il dispositivo ed eliminando SteamOS, per poi installare al suo posto Windows. Si tratta di una soluzione più che possibile su Steam Deck, e Valve non si pone contro questo tipo di iniziative da parte dell’utenza.

