In arrivo il nuovo case NZXT H1

Assembla con il nuovo case NZXT H1, compatto ma potente. Perfeziona il tuo prossimo assemblaggio con fattore di forma ridotto

NZXT, azienda leader nel settore di produzione hardware e servizi per PC da gaming, lancia il nuovo case H1, con caratteristiche ideali per alloggiare configurazioni di componenti personalizzate creando un sistema facile da assemblare e installare.

Con maggiore spazio per integrare componenti ancora più potenti, prese d’aria di maggiori dimensioni che migliorano il raffreddamento e diversi componenti integrati, il nuovo case H1 si rifà ampiamente al modello originario, mantenendo un ingombro ridotto.

Il nuovo H1 è un case SFX (fattore di forma ridotto) dotato di refrigeratore AIO, alimentatore e cavo riser il tutto preinstallato per rendere l’assemblaggio più facile che mai. I componenti integrati e le caratteristiche migliorate, tra cui il raffreddamento, una presa USB A aggiuntiva e una scheda riser PCIe gen. 4, conferiscono valore aggiunto al case H1 che già si distingue per il fattore di forma ridotto.

L’ingrandimento dei fori dei pannelli consente un maggiore flusso d’aria; le maggiori dimensioni del case (che passa da 13 a 15,6 l) permettono d’integrare le versioni più recenti di GPU NVIDIA e AMD, ottenendo un insieme compatto ma di notevole potenza. La ventola posteriore di scarico raffredda la scheda grafica in caso di carichi elevati; inoltre il case H1 ora incorpora un alimentatore potenziato da 650 a 750 W, che offre maggiori margini per prestazioni extra. Un controllo ventola aggiuntivo comandato via NZXT CAM consente d’impostare le curve delle ventole a piacere, di monitorare le temperature e il sistema e inoltre di creare profili personalizzati in base alle singole esigenze.

NZXT ha rielaborato l’assetto della scheda riser partendo da quella del case H1 originario. Muovendo dalla preziosa esperienza accumulata con il modello preesistente, abbiamo fatto tesoro dei feedback forniti dalla community. Il case H1 presenta un circuito stampato appositamente progettato. Abbiamo scelto inoltre di collaborare con un nuovo fornitore che adotta processi di controllo produzione più rigorosi, al fine di garantire elevati standard di qualità e sicurezza per ogni singolo pezzo prodotto.

Caratteristiche del nuovo case NZXT H1

Le dimensioni passano da 13 a 15,6 litri, creando lo spazio necessario per alloggiare le schede video AMD e NVIDIA di ultima generazione e potenziando al contempo il raffreddamento.

Il pannello I/O frontale presenta una porta USB A aggiuntiva.

Il comando delle ventole via NZXT CAM facilita il controllo degli RGB e delle curve delle ventole stesse

Ventola di scarico posteriore nell’area della GPU.

Scheda riser PCIe migliorata che supporta GPU PCIe gen. 4.

Alimentatore integrato SFX Gold da 750 W.

Refrigeratore AIO integrato.

Cavi pre-instradati, facili da gestire.

Prezzo al dettaglio consigliato dal produttore (MSPR) 399€

Opzioni colore: bianco opaco, nero opaco, disponibile dal 21 febbraio su NZXT.com.

