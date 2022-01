Steam Deck: annunciata la data d’uscita ufficiale

Valve ha finalmente confermato la data d’uscita ufficiale della console Steam Deck, programmata inizialmente per dicembre

Alcuni mesi fa Valve ha stupito l’utenza PC con l’annuncio di Steam Deck, la primissima console sviluppata dalla compagnia proprietaria di Steam, uno degli store videoludici più conosciuti al mondo. L’arrivo di questo dispositivo era stato inizialmente confermato per dicembre, ma la pandemia ha influito molto sul sistema produttivo, tra problemi nelle spedizioni e la carenza di risorse per la costruzione della console. A causa di questi fattori, Valve aveva annunciato un rinvio di due mesi per il rilascio di Steam Deck, senza presentare ancora una data d’uscita ufficiale, indicando però come probabile periodo la primavera del 2022.

Nel frattempo, Valve ha comunque fornito diverse informazioni anche sulle opere che formeranno la libreria di giochi disponibili su Steam Deck, garantendo accesso a un totale di 88 videogiochi “verificati”, dunque completamente ottimizzati, e 41 titoli “giocabili”, che necessitano di alcuni piccoli miglioramenti per essere supportati al 100%. Infine, a gennaio, Valve ha chiarito come Steam Deck sarebbe giunta nei tempi stabiliti dopo aver rimandato il lancio.

La data d’uscita di Steam Deck

Mentre per PS5 e Xbox Series X sembra che la situazione non accenni in alcun modo a migliorare, per Steam Deck le cose andranno diversamente, e Valve manterrà la parola data: la compagnia ha voluto infatti riconfermare l’uscita di Steam Deck a febbraio, svelando stavolta anche una data ufficiale. La conferma del giorno del lancio di Steam Deck è stata pubblicata attraverso un nuovo post su Steam: dal 25 febbraio, giorno che coronerà l’uscita, sarà inviato il primo gruppo di e-mail contenenti gli ordini del prodotto a coloro che hanno effettuato la prenotazione. I clienti avranno tre giorni di tempo (72 ore per la precisione) per confermare e pagare il proprio acquisto. Se ciò non sarà effettuato, la prenotazione passerà allora alla persona successiva nella coda. Le prime unità saranno inviate ai clienti a partire dal 28 febbraio, mentre il resto dei gruppi di e-mail sarà mandato a cadenza settimanale.

Steam Deck sarà spedito anche alle redazioni dedicate per farne le recensioni, e l’embargo stesso scadrà alla data del lancio (pare inoltre che ci saranno già delle anteprime). Sino ad allora, Valve continuerà a sistemare il dispositivo con alcune rifiniture e perfezionamenti, ma l’ipotesi di un ulteriore rinvio non dovrebbe più rientrare tra le preoccupazioni dell’utenza. Alla fine del post viene dato anche l’orario nel quale gli inviti saranno mandati, ad incominciare dalle 19 del 25 febbraio. Infine, i costi di spedizione saranno inclusi al prezzo finale di Steam Deck.

