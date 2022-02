ECOVACS DEEBOT N8: lo sconto di 60 euro su Amazon

Il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8 è in sconto su Amazon da 60 euro che permetterà di ottenere un prezioso aiuto nelle pulizie domestiche

I robot aspirapolvere possono cambiare in positivo le nostre vite facendoci risparmiare molto tempo nelle pulizie quotidiane. I nuovi modelli sono sempre più potenti, precisi ed avanzati grazie alle ultime tecnologie come i LIDAR che permettono ai robot di muoversi, evitando gli ostacoli, e memorizzando le stanze che visitano. Grazie all’offerta speciale su Amazon potrete portarvi a casa un ECOVACS DEEBOT N8, un ottimo modello per le pulizie domestiche!

ECOVACS DEEBOT N8: il robot aspirapolvere che lava e aspira

Questo robot aspirapolvere utilizza la tecnologia TrueMapping che combina il laser ed i sensori dTOF avanzati per mappare la tua casa 4 volte più velocemente della mappatura laser standar, con un aumento fino a 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm. Tramite l‘app ECOVACS Home, dove la mappa interattiva dettagliata viene creata e mostrata, è facile raggiungere nuovi livelli e personalizzare il compito del robot per ottenere una pulizia perfetta degli ambienti.

Il modello ECOVACS DEEBOT N8 è inoltre dotato di un serbatoio con capienza di 2.5 litri che permette di contenere grandi quantità di polvere e capelli per un utilizzo fino a 30 giorni di utilizzo senza svuotare la vaschetta. La potenza aspirante arriva fino a 2300 Pa e può anche lavare i pavimenti. Un’avanzata tecnologia di rilevamento permette al tuo robot aspirapolvere di rilevare in modo automatico i tappeti e reagire di conseguenza scegliendo di aumentare la potenza durante l’aspirazione o evitare i tappeti stessi durante il lavaggio.

L’offerta su Amazon

Il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT N8 è in offerta speciale e per un periodo molto limitato con un sconto di 60 euro che abbassa il prezzo da 399,99 euro a 339,99 euro. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!