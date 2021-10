God of War Ragnarok: disponibili nuove immagini e informazioni sulla trama

God of War: Ragnarok si mostra in nuove immagini e Sony Santa Monica ha rilasciato anche alcune informazioni sulla trama del gioco

Oggi sembra proprio essere la giornata di GOW. Sony ha annunciato che God of War arriverà su PC (per maggiori informazioni al riguardo cliccate qui) perseverando seguendo la linea commerciale annunciata già da tempo, ossia quella di portare le proprie IP su computer. Inoltre, la pagina ufficiale di God of War: Ragnarok creata da SIE Santa Monica Studio è stata aggiornata, offrendo qualche informazione in più sulla trama e sugli aspetti visivi del gioco (sono state pubblicate varie immagini).Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo (nelle prossime righe potrebbe esserci qualche piccolo spoiler sull’intreccio generale del titolo in questione quindi se puntate a iniziare a giocarlo “a occhi chiusi” non proseguite con la lettura).

God of War Ragnarok: la trama si prospetta avvincente, ecco le immagini del gioco

La pagina ufficiale di God of War Ragnarok, oltre alle nuove informazioni sulla trama del gioco, presenta anche nuove immagini prese dal trailer di rivelazione del gameplay, che forniscono uno sguardo migliore su Freya e Angrboda, alcune delle nuove località che Kratos e Atreus visiteranno e molto altro. Date un’occhiata qui sotto.

Dopo gli eventi di God of War (2018), Kratos e Atreus si avventureranno attraverso i Nove Regni mentre gli eserciti di Asgard sono pronti per la guerra (e l’arrivo del Ragnarok). Sappiamo che il duo cerca Tyr, il dio nordico della guerra, ma sta anche radunando altri alleati “da tutti i regni” per affrontare “terribili nemici sotto forma di dei e mostri nordici”.

Naturalmente, Atreus desidera saperne di più su Loki e sulla profezia che lo circonda. Kratos deve scegliere tra essere “incatenato dalla paura di ripetere i suoi errori o liberarsi del suo passato per essere il padre di cui Atreus ha bisogno”. La pagina riporta, inoltre, che “le abilità spartane mortali di Kratos saranno messe alla prova come mai prima d’ora mentre combatte per proteggere la sua famiglia”.

Sappiamo già molto sul gioco, ma dovrebbe essere interessante vedere quali altri alleati i due potrebbero raccogliere. Mimir fa ritorno insieme ai fabbri nani Sindri e Brok. Altri personaggi confermati che appariranno includono Thor, Odino (che secondo quanto riferito avrà un ruolo importante), Hrist e Gna delle Valchirie e gli Einherjar. God of War: Ragnarok è previsto per il rilascio nel 2022 per PS4 e PS5.

