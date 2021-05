Rumor: altra conferma che Starfield non arriverà su PS5?

Sulla scia dei recenti rumor riguardanti il nuovo RPG sci-fi di Bethesda, un recente report di GamesBeat ha confermato che Starfield non arriverà su PS5, ma sarà esclusiva Microsoft

L’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft aveva ai tempi suscitato molto clamore e altrettante perplessità. In primis, raramente è capitato che una grande azienda come quella degli sviluppatori di The Elder Scrolls o Fallout venisse acquisita da un publisher ancor più importante, che poi detiene anche una grande fetta del mercato delle console e dei servizi. In secondo luogo perché erano sorti dubbi sul come sarebbero poi state gestite le “esclusive”. Sebbene Microsoft si sia sempre posta sotto il punto di vista dei servizi, infatti, acquisire una società come Zenimax e non approfittarne per creare esclusive proprie sembrava proprio assurdo. E forse, infatti, andrà esattamente come tutti pensavamo.

Negli scorsi giorni sono iniziati a circolare dei rumor riguardanti Starfield, il titolo RPG sci-fi sviluppato proprio da Bethesda, riguardanti la sua presunta esclusività o meno alla casa di Redmond. Jeff Grubb, noto giornalista del settore, con un lapidario tweet sui suoi canali ufficiali aveva affermato che il misterioso titolo in prima persona sarà esclusiva per Xbox e PC, quindi letteralmente per l’universo Microsoft. Questo perché, ovviamente, sarebbe un’aggiunta non da poco al parco titoli dell’apprezzatissimo Xbox Game Pass.

Niente Starfield su PS5 quindi? Chissà.

Grubb ha poi aggiunto qualche dettaglio a questa sua affermazione, confermando quindi successivamente la presunta esclusività di Starfield su console a Xbox Series X | S. In effetti, come già detto, acquistare un’azienda come Bethesda e non puntare a sfruttarne il potenziale sarebbe alquanto strano da un colosso come Microsoft. Non sappiamo se Bethesda avesse già accordi pre-esistenti con Sony per alcuni titoli, e in tal caso quelli andrebbero rispettati, ma stando a questa sequela di rumor Starfield non ne farebbe comunque parte.

Niente Starfield su PS5 quindi? Chissà, finora stiamo solo parlando di report e rumor senza alcuna conferma ufficiale dalle sfere più alte rispetto al giornalismo specializzato. Rimaniamo in attesa di nuove informazioni e vi chiediamo: che cosa ne pensereste se davvero Starfield fosse esclusiva Microsoft? Vi spingerebbe ad acquistare una console next-gen della casa di Redmond? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!