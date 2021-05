Starfield confermato esclusiva Xbox e PC?

Il noto giornalista Jeff Grubb è sicuro che Starfield, l’annunciato RPG in sviluppo presso Bethesda, sarà distribuito in esclusiva su console Xbox e PC

Durante le ultime settimane le voci attorno a Starfield si sono fatte decisamente roventi, ma c’è una domanda che tiene banco da moltissimo tempo, ovvero quella relativa alla piattaforme di destinazione del prossimo RPG firmato Bethesda. Adesso che la compagnia è stata acquistata da Microsoft, quali sono le possibilità che il titolo possa vedere la luce anche su macchine PlayStation? Secondo il popolare giornalista Jeff Grubb, è davvero improbabile che gli utenti Sony possano mettere le mani sulla produzione.

Starfield solo su Xbox e PC?

A tal proposito le affermazioni di Jeff Grubb, che il giornalista ha condiviso tramite il proprio account Twitter, sono alquanto perentoria, e non lasciano spazio ad eventuali fraintendimenti. Grubb, difatti, sostiene che Starfield sarà un’esclusiva diretta a PC e Xbox, anche se resta ancora da chiarire se sarà una produzione cross-gen oppure no, anche se le probabilità in merito a questa evenienza sono molto alte. Il giornalista, comunque, è sicuro che il gioco non verrà distribuito anche in formato PlayStation.

Starfield is exclusive to Xbox and PC. Period. This is me confirming that. https://t.co/j78Msk8nyG — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 15, 2021

La situazione, in tutta sincerità, non dovrebbe comunque sorprendere la platea videoludica, dato che Microsoft ha speso ben 7,5 miliardi di Dollari per l’acquisizione di Bethesda e tutte le compagnie ad essa legate, pertanto è logico che le grosse produzioni possano venire realizzate in esclusiva. La conferma giunge anche dalle precedenti parole dello stesso Phil Spencer, il quale in merito ai futuri giochi della compagnia aveva affermato che sarebbero stati resi disponibili per le piattaforme che abbracciano Xbox Game Pass.

Al momento Starfield non ha ancora una data di lancio, ma alcuni report recenti hanno previsto un reveal in occasione del prossimo E3, con Microsoft che punterebbe ad una release per le prossime vacanze invernali. Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati sugli sviluppi. Nel mentre, se cercate giochi a prezzo scontato, vi invitiamo a visitare le pagine di Instant Gaming.