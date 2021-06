E3 2021: trailer e data d’uscita di Starfield

Starfield torna a farsi vedere con un nuovo trailer in questo E3 2021 che ne svela anche la data d’uscita. Andiamo a vedere tutti i dettagli

Sono passati ormai ben 3 anni dalla sua annuncio tramite teaser proprio all’E3 2018. Da allora solo rumors uno dietro l’altro di un possibile annuncio dell’uscita. Proprio come il tanto atteso The Elder Scrolls VI, di questo titolo si aveva solamente un minuscolo video di qualche secondo che non mostrava poi molto agli utenti. Oggi invece, in questa conferenza Xbox/Bethesda dell’E3 2021, finalmente possiamo vedere nuove immagini di Starfield grazie al primo vero trailer ufficiale e sappiamo anche la sua data d’uscita. Andiamo a vedere il tutto più nel dettaglio.

Nuovo trailer e data d’uscita svelati per Starfield in questo E3 2021

Ci speravamo tutti, chi più chi meno, che arrivasse qualche news ufficiale in più riguardo questo titolo. Tre anni non sono di certo un lasso di tempo ristretto, ma sicuramente gli sviluppatori avranno avuto i loro buoni motivi. Ciò inoltre vuol dire che, essendo il lavoro ormai al termine, gli sviluppatori si potranno concentrare su TES VI che potrebbe arrivare nel 2023 o addirittura l’anno prossimo per i più ottimisti.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Starfield potete farlo tramite il video in calce qui sopra

Starfield sarà disponibile per Xbox Series X|S, PC e su Game Pass con data d'uscita prevista per l'11 novembre 2022.