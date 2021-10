God of War: svelata la data di uscita del gioco su PC

Finalmente anche God of War sembra giungere definitivamente su PC, rivelando la data di uscita del gioco sulla piattaforma Steam

God of War ha decisamente avuto un enorme successo con il suo debutto su PS4, ricevendo non solo un’accoglienza più che benvoluta dai fan di vecchia e nuova data e dai videogiocatori, ma anche dalla critica in generale, grazie alla sua storia ed al mondo di gioco proposto, che ha ridefinito l’intera serie come la conoscevamo. Adesso, si rimane in attesa del destino che Atreus e Kratos dovranno affrontare, dopo le rivelazioni lasciate sul finale del “primo” capitolo di questa riedizione della saga. Intanto, i giocatori PC si sono trovati ad aggrapparsi ai rumor riguardanti un’uscita sulla piattaforma, ma fino ad ora non si erano avute delle conferme.

La data d’uscita di God of War su PC

PlayStation ha da tempo iniziato ad aprirsi al lanciare le sue esclusive su PC, anche attraverso il PlayStation Now. Sfruttare l’occasione per far espandere ulteriormente i titoli più rinomati, dunque, non sarebbe poi un’idea così malvagia. Soprattutto se si parla del nuovo God of War, che ha raggiunto ad agosto quasi le venti milioni di copie vendute, e che ben presto aumenteranno.

Infatti, è recentissima la notizia che va a confermare il rilascio di God of War su PC, con la data d’uscita prevista per il 14 gennaio 2022 su Steam. Il gioco girerà con 4K e a 60FPS, e sarà supportato il DLSS, l’ultra wide ed il controller DualSense. Possiamo già vedere qui sopra il trailer del gioco in tutta la sua bellezza. Per coloro che invece aspettano con trepidante anticipazione altre novità su God of War Ragnarok, lo studio Santa Monica sembra avere delle novità anche per voi.

