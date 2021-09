Sony Pictures anticipa l’acquisizione di nuovi studi in ambito gaming

Nonostante la sua posizione già solida nel mercato del gaming, il CEO di Sony Pictures promette l’acquisizione di nuovi studi videoludici per il futuro

Sony, come sappiamo, non è solita rimanere indietro rispetto ai suoi avversari. Lo dimostrano le recenti acquisizioni di case di sviluppo, come Housemarque Games, che sono entrate di diritto a far parte della nuova scuderia dei PlayStation Studios. Tuttavia, questa strategia sembra non essere terminata ancora. Lo dice il CEO di Sony Pictures, Tony Vinciquerra, il quale anticipa l’acquisizione di nuovi studi da parte di Sony PlayStation. Vinciquerra ha espresso la sua curiosità su quale sarà il prossimo studio ad essere acquisito, aggiungendo che ci sarebbe da rimanere sorpresi se non fosse proprio Bluepoint.

Sony mira ad espandersi con l’acquisizione di nuovi studi di sviluppo in ambito gaming

Queste dichiarazioni di Vinciquerra arrivano dalla recente conferenza della Bank Of America Merrill Lynch Media, Communications and Entertainment. Qui il CEO ha affermato che la crescita del settore film e televisione ha probabilmente raggiunto il suo picco e che l’area con ancora margine di miglioramento è proprio quella del gaming. Inoltre, ha aggiunto che attualmente ci sono moltissimi studios cinematografici e che potremo vederne uno o due in meno nell’arco di cinque, dieci anni. Tuttavia, la prossima area di consolidamento sarà sicuramente quella del gaming.

In questo senso già ne avevamo il sospetto. Questo grazie alle decine e decine di news uscite nell’arco degli ultimi mesi, in special modo riguardo la questione Microsoft-Bethesda, essendo quella che ha fatto più rumore. Dall’altra parte, Sony non è stata certo ferma, ma ha anzi acquisito molti degli studi con i quali aveva precedentemente collaborato, trasformandoli in first party (Nixxes, Housemarque, Firesprite, ecc.). Sappiamo dunque che Sony si è espansa con l’acquisizione di diversi studi e che certo Microsoft non dovrà farsi trovare per questo impreparata.

