Sony: Firesprite Games sta lavorando ad un nuovo progetto AAA

A seguire i rumor della scorsa settimana, nelle scorse ore si è tornato a parlare di Firesprite Games, lo studio acquisito da Sony, che sarebbe al lavoro su un non ancora annunciato progetto AAA

Durante la scorsa settimana, alcuni rumor riguardanti un titolo in Realtà Virtuale basato sulle avventure di Aloy, di Horizon, erano emerse in rete. Protagonista di questi rumor era Firesprite Games, studio di sviluppo acquisito recentemente da Sony PlayStation, già creatore di The Playroom nel lontano 2013 e più recentemente The Persistence (poi arrivato anche in versione non-VR). Nelle scorse ore si è tornato proprio a parlare di Firesprite Games, a causa di un annuncio di lavoro pubblicato dalla stessa azienda che sarebbe però alla ricerca di uno scrittore per un nuovo progetto tripla-A.

Nell’annuncio pubblicato sul sito ufficiale del team, Firesprite scrive di essere alla ricerca di uno scrittore per lo sviluppo di un ancora non annunciato e piuttosto ambizioso progetto, un’avventura narrativa per meglio specificare. La posizione richiesta dovrà essere all’altezza di creare una storia e dei personaggi interessanti e, ancor meglio, dovrebbe saper costruire una narrativa sfaccettata e su più livelli.

Il nuovo progetto AAA di Firesprite Games sarà VR?

Non si sa ancora se il titolo in sviluppo sia esclusivo o meno della Realtà Virtuale. In una recente intervista a GameIndustry, il managing director Graeme Ankers ha affermato che non è detto che, ora che è stato acquisito da Sony PlayStation, Firsprite Games continuerà per forza a lavorare su esclusive VR.

La nostra filosofia è quella di innovare e creare titoli per qualsiasi piattaforma. Che sia VR o non-VR.” Graeme Ankers

In ogni caso, il nuovo progetto AAA di Firesprite Games potrebbe ancora essere legato alla Realtà Virtuale, non ne sappiamo abbastanza per escludere qualsivoglia opzione. E considerando che Sony sta lavorando alacremente alla nuova visione di VR con il nuovo headset non ancora mostrato, il PSVR2, tutto è veramente possibile.