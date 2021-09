Splitgate: editor mappe e campagna single player in programma

Splitgate è il classico esempio di piccola produzione indipendente che, nonostante sia presente sul mercato già da tempo, ci ha impiegato un po’ prima di raggiungere la popolarità. Lo shooter che si configura come l’ideale punto di incontro tra Halo e Portal, sviluppato da 1047 Games, è diventato improvvisamente un grande successo all’inizio dell’anno, e sebbene si trovi ancora nello stato di beta, ha già accumulato oltre 10 milioni di giocatori.

Proprio per questo motivo, i lavori attorno al gioco stanno continuando, grazie anche a 100 milioni di Dollari che sono entrati nelle casse dello studio. Denaro che, come indicato in un update comparso sul sito ufficiale del gioco, si tradurrà in futuri aggiornamenti, tra i quali gli sviluppatori pensano di includere un editor di mappe ed una campagna single player.

Tra le possibilità paventate da 1047 Games, come detto, troviamo l’editor in grado di consentire ai player di realizzare le proprie arene di gioco:

“Un editor di mappe sarebbe senza dubbio una incredibile aggiunta per Splitgate. Come giocatore, amerei la possibilità di disabilitare determinati portali, così come il poterne introdurre di nuovi in grado di modificare in maniera radicale la mappa in cui mi troverei a giocare. Naturalmente non si tratta soltanto di aggiungere portali, ma anche della possibilità di inserire muri, ponti, oggetti, armi e nuovi punti di spawn! Scommetto che la modalità Contamination sarebbe molto più divertente in presenza di mappe personalizzate! Sono infinite le possibilità che una simile introduzione può offrire.”

Sebbene il gioco sia al momento un’esperienza multiplayer, 1047 Games si è anche espressa in merito ad una campagna per giocatore singolo che, se introdotta realmente, comporterebbe uno sviluppo unico delle meccaniche alla base del titolo.

“Anche una campagna single player è tra le opzioni attualmente in discussione. Certo, parleremmo di una modalità molto vicina ad Halo, ma cosa altro potremmo introdurre? Non è certo un mistero che l’arena di combattimento nota come “Splitgate” è considerata uno sport nell’universo di gioco. Con una revisione dell’IA dei nostri bot, saremmo in grado di aggiungere nuovi giocatori, che potrebbero essere reclutati per giocare in squadra con noi.

Ciascun personaggio controllato dalla IA ha un suo personale set di statistiche, e sia loro che il giocatore stesso potrebbero progredire e migliorarsi attraverso le varie stagioni, sfidando altre formazioni controllate dall’intelligenza artificiale, così come lottare per il titolo. Il tutto non si fermerebbe, comunque, soltanto alla modalità single player, dato che un’opzione in più potrebbe essere quella di far scontrare i giocatori assoldati contro la squadra di un altro player reale. Anche questa idea offre infinite possibilità.”