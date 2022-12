Riot Games e Xbox Game Pass: ecco le ricompense disponibili

In questa news andremo a scoprire tutte le ricompense disponibili per coloro che collegheranno gli account Riot Games e Xbox Game Pass

I videogiochi Riot Games per PC e dispositivi mobile sono attualmente disponibili per tutti i membri PC Game Pass: League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Valorant si uniscono alla lista di centinaia di fantastici titoli a cui è possibile accedere con l’abbonamento. Qui di seguito ci sono le istruzioni per collegare i propri account Riot e Game Pass e la lista delle ricompense per coloro che lo faranno entro il 1° gennaio 2023.

Riot Games e Xbox Game Pass: istruzioni e ricompense a tempo a limitato!

Connettere i propri account è semplice. Installando e giocando un titolo Riot attraverso l’app Xbox su PC, verrà automaticamente richiesto di collegare i propri account Xbox e Riot o di creare un account Riot, se non si è già in possesso di uno. Una volta collegati, i vantaggi verranno sbloccati immediatamente e saranno pronti per essere usati! Per accedere a tutti i vantaggi e alle ricompense collegando gli account Game Pass e Riot vi basterà seguire questi passaggi:

Installate l’App Xbox sul tuo PC e assicuratevi che sia aggiornata alla versione più recente.

Aprite l’App Xbox su PC e selezionate un titolo Riot Games.

Cliccate su Gioca o Installa.

Da qui, verrete guidati tra gli step per creare un nuovo account Riot, se non ne avete già uno, e collegarlo al vostro profilo Xbox.

Dopo aver collegato i vostri account, riceverete una notifica che indicherà che i vostri vantaggi sono sbloccati e pronti per essere utilizzati. Il processo di sblocco può richiedere fino a 24 ore, ma una volta ricevuta la notifica potrete trovare il vostro pacchetto di contenuti sbloccati tra le ricompense Game Pass.

I giocatori che collegano il proprio Account Riot al proprio profilo Xbox entro il 1° gennaio 2023 riceveranno anche un bonus in ognuno dei seguenti giochi:

VALORANT – Sage tascabile

– Sage tascabile League of Legends – Forziere e Chiave Capolavoro

– Forziere e Chiave Capolavoro Teamfight Tactics – Uovo Raro Mini Leggende

– Uovo Raro Mini Leggende Wild Rift – Forziere emote casuale

– Forziere emote casuale Legends of Runeterra – Forziere Prismatico

Il team Xbox, inoltre, fa sapere di essere molto lieto di collaborare con Riot.